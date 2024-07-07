07 июля 2024

Китай отказался выдавать тело убитого многодетного свердловчанина

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Чтобы забрать прах мужа из Китая, семье придется потратить около 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

Семья Андрея Лунегова, который был убит в Китае, столкнулась с трудностями при попытке вернуть его тело домой. По словам подруги семьи, супруге погибшего Екатерине, которая уже побывала в Китае, придется снова отправиться туда, чтобы кремировать тело мужа и забрать его прах.

«Семье очень тяжело. Пока непонятно, как перевезти его, как весь процесс будет организован. Посольство не знает, как это делается», — рассказала Ольга изданию E1.RU. Женщина также поделилась, что экспертиза может занять до 25 дней, и все расходы на медицинские услуги ложатся на плечи родных, несмотря на наличие страховки у Андрея. Семье, оставшейся без кормильца и имеющей троих детей, предстоит уплатить около 1,5 миллиона рублей.

Трагедия, унесшая жизнь Андрея Лунегова, развернулась 21 июня, когда он поехал в Маньчжурию по рабочим делам и встретился на ужине с коллегами-водителями. В тот вечер в кафе произошел конфликт с пьяным бойцом ММА из Бурятии, который агрессивно вел себя и нанес Лунегову удары по голове. После инцидента Андрей был экстренно госпитализирован, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти, и он скончался, так и не придя в сознание. Агрессор был арестован на следующий день после происшествия и заключен под стражу в китайском СИЗО. В настоящее время родные пытаются организовать прощание и транспортировку праха Андрея обратно домой.

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Семья Андрея Лунегова, который был убит в Китае, столкнулась с трудностями при попытке вернуть его тело домой. По словам подруги семьи, супруге погибшего Екатерине, которая уже побывала в Китае, придется снова отправиться туда, чтобы кремировать тело мужа и забрать его прах. «Семье очень тяжело. Пока непонятно, как перевезти его, как весь процесс будет организован. Посольство не знает, как это делается», — рассказала Ольга изданию E1.RU. Женщина также поделилась, что экспертиза может занять до 25 дней, и все расходы на медицинские услуги ложатся на плечи родных, несмотря на наличие страховки у Андрея. Семье, оставшейся без кормильца и имеющей троих детей, предстоит уплатить около 1,5 миллиона рублей. Трагедия, унесшая жизнь Андрея Лунегова, развернулась 21 июня, когда он поехал в Маньчжурию по рабочим делам и встретился на ужине с коллегами-водителями. В тот вечер в кафе произошел конфликт с пьяным бойцом ММА из Бурятии, который агрессивно вел себя и нанес Лунегову удары по голове. После инцидента Андрей был экстренно госпитализирован, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти, и он скончался, так и не придя в сознание. Агрессор был арестован на следующий день после происшествия и заключен под стражу в китайском СИЗО. В настоящее время родные пытаются организовать прощание и транспортировку праха Андрея обратно домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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