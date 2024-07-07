Китай отказался выдавать тело убитого многодетного свердловчанина

08 июля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Чтобы забрать прах мужа из Китая, семье придется потратить около 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья Андрея Лунегова, который был убит в Китае, столкнулась с трудностями при попытке вернуть его тело домой. По словам подруги семьи, супруге погибшего Екатерине, которая уже побывала в Китае, придется снова отправиться туда, чтобы кремировать тело мужа и забрать его прах. «Семье очень тяжело. Пока непонятно, как перевезти его, как весь процесс будет организован. Посольство не знает, как это делается», — рассказала Ольга изданию E1.RU. Женщина также поделилась, что экспертиза может занять до 25 дней, и все расходы на медицинские услуги ложатся на плечи родных, несмотря на наличие страховки у Андрея. Семье, оставшейся без кормильца и имеющей троих детей, предстоит уплатить около 1,5 миллиона рублей. Трагедия, унесшая жизнь Андрея Лунегова, развернулась 21 июня, когда он поехал в Маньчжурию по рабочим делам и встретился на ужине с коллегами-водителями. В тот вечер в кафе произошел конфликт с пьяным бойцом ММА из Бурятии, который агрессивно вел себя и нанес Лунегову удары по голове. После инцидента Андрей был экстренно госпитализирован, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти, и он скончался, так и не придя в сознание. Агрессор был арестован на следующий день после происшествия и заключен под стражу в китайском СИЗО. В настоящее время родные пытаются организовать прощание и транспортировку праха Андрея обратно домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Андрея Лунегова, который был убит в Китае, столкнулась с трудностями при попытке вернуть его тело домой. По словам подруги семьи, супруге погибшего Екатерине, которая уже побывала в Китае, придется снова отправиться туда, чтобы кремировать тело мужа и забрать его прах. «Семье очень тяжело. Пока непонятно, как перевезти его, как весь процесс будет организован. Посольство не знает, как это делается», — рассказала Ольга изданию E1.RU. Женщина также поделилась, что экспертиза может занять до 25 дней, и все расходы на медицинские услуги ложатся на плечи родных, несмотря на наличие страховки у Андрея. Семье, оставшейся без кормильца и имеющей троих детей, предстоит уплатить около 1,5 миллиона рублей. Трагедия, унесшая жизнь Андрея Лунегова, развернулась 21 июня, когда он поехал в Маньчжурию по рабочим делам и встретился на ужине с коллегами-водителями. В тот вечер в кафе произошел конфликт с пьяным бойцом ММА из Бурятии, который агрессивно вел себя и нанес Лунегову удары по голове. После инцидента Андрей был экстренно госпитализирован, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти, и он скончался, так и не придя в сознание. Агрессор был арестован на следующий день после происшествия и заключен под стражу в китайском СИЗО. В настоящее время родные пытаются организовать прощание и транспортировку праха Андрея обратно домой.