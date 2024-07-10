Мошенники рассылают сообщения от имени руководителя района ЯНАО

Неизвестные создали фейковый аккаунт от имени Андрея Кугаевского
Мошенники создали в мессенджере Telegram фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского и рассылают от его имени сообщения. Об этом Кугаевский рассказал в своих соцсетях.
«Земляки, поступили сигналы, что от моего имени снова идет рассылка сообщений в Telegram. Известно о нескольких случаях», — сообщил глава Ямальского района. Кугаевский призвал не вступать в переписку с мошенниками.
Ранее мошенники рассылали сообщения от имени статусных ямальских госслужащих. Фейковые страницы и аккаунты создали губернатору ЯНАО, главе полиции Салехарда и мэру окружной столицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!