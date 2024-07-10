10 июля 2024

Мошенники рассылают сообщения от имени руководителя района ЯНАО

Неизвестные создали фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные создали фейковый аккаунт от имени Андрея Кугаевского
Неизвестные создали фейковый аккаунт от имени Андрея Кугаевского Фото:

Мошенники создали в мессенджере Telegram фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского и рассылают от его имени сообщения. Об этом Кугаевский рассказал в своих соцсетях.

«Земляки, поступили сигналы, что от моего имени снова идет рассылка сообщений в Telegram. Известно о нескольких случаях», — сообщил глава Ямальского района. Кугаевский призвал не вступать в переписку с мошенниками.

Ранее мошенники рассылали сообщения от имени статусных ямальских госслужащих. Фейковые страницы и аккаунты создали губернатору ЯНАО, главе полиции Салехарда и  мэру окружной столицы. 

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Мошенники создали в мессенджере Telegram фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского и рассылают от его имени сообщения. Об этом Кугаевский рассказал в своих соцсетях. «Земляки, поступили сигналы, что от моего имени снова идет рассылка сообщений в Telegram. Известно о нескольких случаях», — сообщил глава Ямальского района. Кугаевский призвал не вступать в переписку с мошенниками. Ранее мошенники рассылали сообщения от имени статусных ямальских госслужащих. Фейковые страницы и аккаунты создали губернатору ЯНАО, главе полиции Салехарда и  мэру окружной столицы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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