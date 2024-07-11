В ХМАО мужчина украл в школе лодку, на которой детям возили еду и лекарства

В поселенье Приобье (ХМАО) мужчина украл единственную лодку, принадлежащую школе поселка Шеркалы. На ней детям доставляли еду и лекарства. Информация об этом была размещена telegram-канале представителя МВД РФ Ирины Волк.
«С причала на реке Оби была угнана моторная лодка, принадлежащая учебному заведению, — ее единственное плавсредство, используемое для доставки продуктов, медикаментов и прочих необходимых вещей. На помощь педагогам и школьникам пришли мои коллеги из Приобского линейного пункта полиции УТ МВД России по УрФО. Они оперативно задержали угонщика и вернули лодку администрации образовательной организации», — указано в посте.
Задержанный сообщил, что лодка ему понадобилась для поездки к родственникам. Руководство школы выразило глубокую благодарность сотрудникам полиции за проявленный профессионализм и оперативную помощь в поисках жизненно важного для них плавсредства.
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