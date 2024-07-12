В Орловской области ФСБ задержала мужчину за финансирование террористов

В Орловской области задержан местный житель, обвиняемый в финансировании украинских организаций, признанных в России террористическими. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«Пресечена противоправная деятельность жителя орловского региона 1976 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в релизе пресс-службы УФСБ. Информацию передает РИА Новости.
По информации силовых структур, мужчина с 2023 по 2024 года множество раз переводил деньги на счета организаций Киева, признанных в РФ террористическими. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и госизмене.
Ранее в таком же деле обвинили и Международный валютный фонд (МВФ). Исполнительный директор от России в фонде Алексей Можин сообщил, что не раз говорил на заседаниях совета директоров МВФ о том, что фонд финансирует украинские организации, признанные террористическими, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.