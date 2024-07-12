Baza опубликовала список членов экипажа упавшего в Подмосковье лайнера

В ходе крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье на борту находились трое человек. Baza публикует список с фамилиями всех членов экипажа. По предварительным данным — все они погибли.
«Данные членов экипажа, которые находились на упавшем Superjet. Булавко Е. — командир воздушного судна; Харламов В. — второй пилот; Лукманов М. — бортпроводник», — передают авторы канала.
Первые сообщения о рухнувшем лайнере начали появляться ближе к 17:30. Оперативные службы отмечали, что на борту самолета находились только члены экипажа. При падении произошел взрыв судна. Отмечалось также, что лайнер выполнял полет после ремонта. Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев приехал на место происшествия.
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