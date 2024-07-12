12 июля 2024

Трамп позвал Байдена вместе пройти тест на интеллект

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Трамп хочет пройти тесты на умственные способности вместе с Байденом
Трамп хочет пройти тесты на умственные способности вместе с Байденом Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джо Байдена пройти тестирование на умственные способности, предложив сделать это одновременно с ним. Об этом бизнесмен и политик рассказал в своей соцсети.

«Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он также предложил, чтобы все кандидаты на пост президента в будущем обязательно подтверждали свою умственную пригодность и профессиональную компетентность через специальное тестирование. 

На предстоящих президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября, Байден и Трамп планируют выдвигаться от Демократической и Республиканской партий соответственно. Ожидается, что их кандидатуры будут официально утверждены на предстоящих партийных съездах.

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Бывший президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джо Байдена пройти тестирование на умственные способности, предложив сделать это одновременно с ним. Об этом бизнесмен и политик рассказал в своей соцсети. «Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он также предложил, чтобы все кандидаты на пост президента в будущем обязательно подтверждали свою умственную пригодность и профессиональную компетентность через специальное тестирование.  На предстоящих президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября, Байден и Трамп планируют выдвигаться от Демократической и Республиканской партий соответственно. Ожидается, что их кандидатуры будут официально утверждены на предстоящих партийных съездах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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