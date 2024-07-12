Трамп позвал Байдена вместе пройти тест на интеллект

Бывший президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джо Байдена пройти тестирование на умственные способности, предложив сделать это одновременно с ним. Об этом бизнесмен и политик рассказал в своей соцсети.
«Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он также предложил, чтобы все кандидаты на пост президента в будущем обязательно подтверждали свою умственную пригодность и профессиональную компетентность через специальное тестирование.
На предстоящих президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября, Байден и Трамп планируют выдвигаться от Демократической и Республиканской партий соответственно. Ожидается, что их кандидатуры будут официально утверждены на предстоящих партийных съездах.
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