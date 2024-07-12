12 июля 2024

Во дворе Челябинска на компанию подростков рухнуло дерево. Видео

В Челябинске на улице Цвиллинга дерево упало на компанию подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Спил веток. Курган, спил веток, спил деревьев, срубленные ветки
В Челябинске упавшим деревом едва не придавило подростков Фото:

В Челябинске во дворе на улице Цвиллинга дерево рухнуло на компанию подростков. Инцидент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

«В результате падения дерева дорога во дворе оказалась заблокирована. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой спилить аварийные насаждения», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что во время падения дерева группа подростков закрыла собой стоящую около них детскую коляску. Обломившийся ствол накрыл их кроной, в итоге никто не пострадал.

По информации Центра управления регионом Челябинской области, за последние три месяца зафиксировано 385 обращений от жителей Челябинска по поводу упавших и разросшихся деревьев. В ближайшее время планируется снести 35 сухих и аварийных стволов, работы проведут на 17 точках.

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В Челябинске во дворе на улице Цвиллинга дерево рухнуло на компанию подростков. Инцидент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. «В результате падения дерева дорога во дворе оказалась заблокирована. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой спилить аварийные насаждения», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что во время падения дерева группа подростков закрыла собой стоящую около них детскую коляску. Обломившийся ствол накрыл их кроной, в итоге никто не пострадал. По информации Центра управления регионом Челябинской области, за последние три месяца зафиксировано 385 обращений от жителей Челябинска по поводу упавших и разросшихся деревьев. В ближайшее время планируется снести 35 сухих и аварийных стволов, работы проведут на 17 точках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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