В Челябинске во дворе на улице Цвиллинга дерево рухнуло на компанию подростков. Инцидент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.
«В результате падения дерева дорога во дворе оказалась заблокирована. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой спилить аварийные насаждения», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что во время падения дерева группа подростков закрыла собой стоящую около них детскую коляску. Обломившийся ствол накрыл их кроной, в итоге никто не пострадал.
По информации Центра управления регионом Челябинской области, за последние три месяца зафиксировано 385 обращений от жителей Челябинска по поводу упавших и разросшихся деревьев. В ближайшее время планируется снести 35 сухих и аварийных стволов, работы проведут на 17 точках.
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