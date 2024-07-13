«Депрессия, пустота и отсутствие надежды»: история россиянина Козлова, подвергшегося пыткам в плену у ХАМАС

Пленный ХАМАС Козлов: боевики заставляли лежать под одеялами на грязном матрасе
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Козлова 8 июня освободили силы ЦАХАЛ
Козлова 8 июня освободили силы ЦАХАЛ Фото:

Россиянин Андрей Козлов, недавно освобожденный из плена ХАМАС, рассказал о тяжелых условиях содержания. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну. История россиянина, подвергшегося пыткам — в материале URA.RU.

История событий

Переезд в Израиль и пленение

Андрей Козлов, уроженец Санкт-Петербурга, переехал в Израиль и получил второе гражданство в 2022 году. Посетил страну он по программе МАСА, чтобы развить навыки в области моушн-дизайна. По окончании учебы Козлов стал искать работу и согласился на предложение о подработке охранником на фестивале Nova. В октябре 2023 года он был захвачен в плен боевиками ХАМАС.

Поиски Козлова

Друзья россиянина в Израиле вели поиски мужчины в стране после событий на фестивале. Они нашли его ДНК, сдали в полицию и искали во всех списках, которые появлялись в социальных сетях. Об этом сообщил отец Козлова в интервью «Фонтанке». О том, что россиянин попал в плен ХАМАС родным мужчины сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Консульство Израиля в Санкт-Петербурге начало поддерживать связь с родными Козлова. В то время так МИД РФ занимался переговорами с ХАМАС об улучшении условий содержания российских заложников.

Освобождение и встреча с премьер-министром Израиля

ЦАХАЛ 8 июня 2024 года освободила четырех человек, включая Козлова. Всех пленных направили в поликлинику в пригороде Тель-Авива, где их лично навестил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе встречи он тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из палестинского плена.

Воссоединение с семьей

Родители Козлова вылетели из России в Израиль, чтобы посетить сына. Они прибыли в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, чтобы встретиться с ним. На встрече с близкими Козлов не сдержал слез.

Что происходило с россиянами в плену

Козлов сообщил, что боевики расположили его на грязном матрасе и заставляли лежать под одеялами в жару. Военные ХАМАС также угрожали ему убийством если он говорил не по теме или стоял близко к окну, где его могли заметить соседи. Боевики не называли пленным своих настоящих имен. Россиянин отметил, что во время его содержания в плену он испытал "депрессию, пустоту и отсутствие надежды".

Почти два месяца мужчину держали связанным. Какое-то время руки и вовсе были связаны за спиной, из-за чего было сложно есть. Большую часть времени они находились комнате и могли видеть улицу только через щелку в окне. Ночью их перемещали в пределах одного микрорайона.

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Россиянин Андрей Козлов, недавно освобожденный из плена ХАМАС, рассказал о тяжелых условиях содержания. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну. История россиянина, подвергшегося пыткам — в материале URA.RU. История событий Переезд в Израиль и пленение Андрей Козлов, уроженец Санкт-Петербурга, переехал в Израиль и получил второе гражданство в 2022 году. Посетил страну он по программе МАСА, чтобы развить навыки в области моушн-дизайна. По окончании учебы Козлов стал искать работу и согласился на предложение о подработке охранником на фестивале Nova. В октябре 2023 года он был захвачен в плен боевиками ХАМАС. Поиски Козлова Друзья россиянина в Израиле вели поиски мужчины в стране после событий на фестивале. Они нашли его ДНК, сдали в полицию и искали во всех списках, которые появлялись в социальных сетях. Об этом сообщил отец Козлова в интервью «Фонтанке». О том, что россиянин попал в плен ХАМАС родным мужчины сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Консульство Израиля в Санкт-Петербурге начало поддерживать связь с родными Козлова. В то время так МИД РФ занимался переговорами с ХАМАС об улучшении условий содержания российских заложников. Освобождение и встреча с премьер-министром Израиля ЦАХАЛ 8 июня 2024 года освободила четырех человек, включая Козлова. Всех пленных направили в поликлинику в пригороде Тель-Авива, где их лично навестил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе встречи он тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из палестинского плена. Воссоединение с семьей Родители Козлова вылетели из России в Израиль, чтобы посетить сына. Они прибыли в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, чтобы встретиться с ним. На встрече с близкими Козлов не сдержал слез. Что происходило с россиянами в плену Козлов сообщил, что боевики расположили его на грязном матрасе и заставляли лежать под одеялами в жару. Военные ХАМАС также угрожали ему убийством если он говорил не по теме или стоял близко к окну, где его могли заметить соседи. Боевики не называли пленным своих настоящих имен. Россиянин отметил, что во время его содержания в плену он испытал "депрессию, пустоту и отсутствие надежды". Почти два месяца мужчину держали связанным. Какое-то время руки и вовсе были связаны за спиной, из-за чего было сложно есть. Большую часть времени они находились комнате и могли видеть улицу только через щелку в окне. Ночью их перемещали в пределах одного микрорайона.
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