13 июля 2024

Правительство объявило об эксперименте по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

В России молодым госслужащим будут выдавать ипотечное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет Фото:

Правительство РФ постановило провести эксперимент по обеспечению чиновников жильем с внедрением ипотеки. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести с 15 июля 2024 года по первое февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной госслужбе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жильем. С привлечением средств из федерального бюджета», — говорится в документе.

Согласно документу, в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет, имеющие стаж госслужбы не менее года. Их количество не превысит 90 человек.

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Правительство РФ постановило провести эксперимент по обеспечению чиновников жильем с внедрением ипотеки. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. «Провести с 15 июля 2024 года по первое февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной госслужбе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жильем. С привлечением средств из федерального бюджета», — говорится в документе. Согласно документу, в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет, имеющие стаж госслужбы не менее года. Их количество не превысит 90 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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