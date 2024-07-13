Правительство объявило об эксперименте по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство РФ постановило провести эксперимент по обеспечению чиновников жильем с внедрением ипотеки. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Провести с 15 июля 2024 года по первое февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной госслужбе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жильем. С привлечением средств из федерального бюджета», — говорится в документе.
Согласно документу, в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет, имеющие стаж госслужбы не менее года. Их количество не превысит 90 человек.
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