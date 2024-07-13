Правительство объявило об эксперименте по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

В России молодым госслужащим будут выдавать ипотечное жилье

14 июля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Правительство РФ постановило провести эксперимент по обеспечению чиновников жильем с внедрением ипотеки. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. «Провести с 15 июля 2024 года по первое февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной госслужбе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жильем. С привлечением средств из федерального бюджета», — говорится в документе. Согласно документу, в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет, имеющие стаж госслужбы не менее года. Их количество не превысит 90 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ постановило провести эксперимент по обеспечению чиновников жильем с внедрением ипотеки. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. «Провести с 15 июля 2024 года по первое февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной госслужбе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жильем. С привлечением средств из федерального бюджета», — говорится в документе. Согласно документу, в эксперименте будут участвовать молодые чиновники до 35 лет, имеющие стаж госслужбы не менее года. Их количество не превысит 90 человек.