Песков рассказал о рассекреченных архивах о переговорах России с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков читал рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Об этом он лично сообщил во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
«Да, я читал, действительно читал [документы о переговорах]. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил глава РФ Владимир Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — сообщил Песков во время беседы с российским журналистом. Он считает, что лидеры стран тогда «носили розовые очки», а сейчас занимают более трезвую позицию. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.
Ранее Песков отмечал, что НАТО продолжает воспринимать Россию как противника. По его словам, альянс не проявляет гибкости в данном вопросе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.