Песков рассказал о рассекреченных архивах о переговорах России с НАТО

Песков читал архивы о переговорах в 1990-е годы РФ с НАТО
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Песков читал рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО
Песков читал рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков читал рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Об этом он лично сообщил во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

«Да, я читал, действительно читал [документы о переговорах]. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил глава РФ Владимир Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — сообщил Песков во время беседы с российским журналистом. Он считает, что лидеры стран тогда «носили розовые очки», а сейчас занимают более трезвую позицию. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Ранее Песков отмечал, что НАТО продолжает воспринимать Россию как противника. По его словам, альянс не проявляет гибкости в данном вопросе. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков читал рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Об этом он лично сообщил во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным. «Да, я читал, действительно читал [документы о переговорах]. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил глава РФ Владимир Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — сообщил Песков во время беседы с российским журналистом. Он считает, что лидеры стран тогда «носили розовые очки», а сейчас занимают более трезвую позицию. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее Песков отмечал, что НАТО продолжает воспринимать Россию как противника. По его словам, альянс не проявляет гибкости в данном вопросе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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