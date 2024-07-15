Renault вылетел на тротуар в результате ДТП в центре Кургана

Автоавария произошла в районе Дрожжзавода (архивное фото)
В Кургане автомобиль Renault Duster после столкновения с ВАЗом отбросило на тротуар. По сообщению специалистов Госавтоинспекции, ДТП произошло днем 15 июля на улице Куйбышева.
«Водитель ВАЗ ехал по Куйбышева. При повороте налево он не пропустил иномарку. В результате столкновения Renault Duster отбросило на тротуар», — пояснили полицейские порталу «Область 45».
Пострадавшим была оказана разовая медпомощь. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!