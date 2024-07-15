Renault вылетел на тротуар в результате ДТП в центре Кургана

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Автоавария произошла в районе Дрожжзавода (архивное фото)
Автоавария произошла в районе Дрожжзавода (архивное фото) Фото:

В Кургане автомобиль Renault Duster после столкновения с ВАЗом отбросило на тротуар. По сообщению специалистов Госавтоинспекции, ДТП произошло днем 15 июля на улице Куйбышева.

«Водитель ВАЗ ехал по Куйбышева. При повороте налево он не пропустил иномарку. В результате столкновения Renault Duster отбросило на тротуар», — пояснили полицейские порталу «Область 45».

Пострадавшим была оказана разовая медпомощь. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. 

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В Кургане автомобиль Renault Duster после столкновения с ВАЗом отбросило на тротуар. По сообщению специалистов Госавтоинспекции, ДТП произошло днем 15 июля на улице Куйбышева. «Водитель ВАЗ ехал по Куйбышева. При повороте налево он не пропустил иномарку. В результате столкновения Renault Duster отбросило на тротуар», — пояснили полицейские порталу «Область 45». Пострадавшим была оказана разовая медпомощь. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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