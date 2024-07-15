В ЯНАО появились новые льготы для участников СВО

Ямальские поликлиники и больницы начнут бесплатно принимать участников СВО, планирующих пройти медобследование в месте проведения отпуска. Приходить на прием военнослужащие могут вне очереди и без записи, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В чекап включены медицинский осмотр, консультации узких специалистов и широкий спектр различных диагностических исследований. Пройти обследования можно в поликлинике или в условиях стационара по месту жительства, в ближайшей больнице, где имеется все необходимое диагностическое оборудование. В этом случае стоимость проезда для проведения обследования и обратно домой будет компенсирована из окружного бюджета», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. С таким предложением к нему часто обращались ямальские участники спецоперации во время личных встреч.
«Новой мерой дополняем выстроенную в округе систему медпомощи участникам спецоперации. Уже выдали больше 600 реабилитационных сертификатов — с ними можно поехать в любую здравницу или медицинский центр страны. Оснащаем больницы специальным оборудованием, а центры адаптивной физкультуры — новыми тренажерами», — прокомментировал Дмитрий Артюхов свое решение в личном telegram-канале.
Необходимость нововведения обусловлена тем, что заключая контракт военнослужащие прикрепляются к медучреждениям Минобороны — вместе с этим прекращается действие их полисов ОМС. Как ранее сообщало URA.RU, с инициативой организовать бойцам СВО возможность лечения в местах проведения отпуска к президенту РФ обратился глава Минобороны Андрей Белоусов.
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