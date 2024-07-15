15 июля 2024

В ЯНАО появились новые льготы для участников СВО

Участники СВО в отпуске смогут бесплатно обследоваться в медучреждениях ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Участников СВО будут бесплатно и вне очереди принимать в ямальских поликлиниках
Участников СВО будут бесплатно и вне очереди принимать в ямальских поликлиниках Фото:

Ямальские поликлиники и больницы начнут бесплатно принимать участников СВО, планирующих пройти медобследование в месте проведения отпуска. Приходить на прием военнослужащие могут вне очереди и без записи, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В чекап включены медицинский осмотр, консультации узких специалистов и широкий спектр различных диагностических исследований. Пройти обследования можно в поликлинике или в условиях стационара по месту жительства, в ближайшей больнице, где имеется все необходимое диагностическое оборудование. В этом случае стоимость проезда для проведения обследования и обратно домой будет компенсирована из окружного бюджета», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. С таким предложением к нему часто обращались ямальские участники спецоперации во время личных встреч.

«Новой мерой дополняем выстроенную в округе систему медпомощи участникам спецоперации. Уже выдали больше 600 реабилитационных сертификатов — с ними можно поехать в любую здравницу или медицинский центр страны. Оснащаем больницы специальным оборудованием, а центры адаптивной физкультуры — новыми тренажерами», — прокомментировал Дмитрий Артюхов свое решение в личном telegram-канале.

Необходимость нововведения обусловлена тем, что заключая контракт военнослужащие прикрепляются к медучреждениям Минобороны — вместе с этим прекращается действие их полисов ОМС. Как ранее сообщало URA.RU, с инициативой организовать бойцам СВО возможность лечения в местах проведения отпуска к президенту РФ обратился глава Минобороны Андрей Белоусов.

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Ямальские поликлиники и больницы начнут бесплатно принимать участников СВО, планирующих пройти медобследование в месте проведения отпуска. Приходить на прием военнослужащие могут вне очереди и без записи, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В чекап включены медицинский осмотр, консультации узких специалистов и широкий спектр различных диагностических исследований. Пройти обследования можно в поликлинике или в условиях стационара по месту жительства, в ближайшей больнице, где имеется все необходимое диагностическое оборудование. В этом случае стоимость проезда для проведения обследования и обратно домой будет компенсирована из окружного бюджета», — говорится в сообщении. Соответствующее решение было принято губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. С таким предложением к нему часто обращались ямальские участники спецоперации во время личных встреч. Необходимость нововведения обусловлена тем, что заключая контракт военнослужащие прикрепляются к медучреждениям Минобороны — вместе с этим прекращается действие их полисов ОМС. Как ранее сообщало URA.RU, с инициативой организовать бойцам СВО возможность лечения в местах проведения отпуска к президенту РФ обратился глава Минобороны Андрей Белоусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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