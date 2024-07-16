Лукашенко обратился к Польше и Литве с предложением

Лукашенко заявил о готовности к урегулированию конфликтов с Польшей и Литвой

16 июля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Лукашенко готов к мирному урегулированию конфликтов с Польшей и Литвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов урегулировать отношения с Польшей и Литвой. Однако он не видит заинтересованности с их сторон. «Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим», — передает слова Лукашенко Белта . Он отметил, что хочет решить все вопросы дипломатическим путем, не применяю оружия. «Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю, — отметил Лукашенко. Он также рассказал, как военным удалось разрешить напряженную обстановку на белорусско-украинской границе. Для этого Белоруссия отвела свои войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. «Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — отметил Лукашенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов урегулировать отношения с Польшей и Литвой. Однако он не видит заинтересованности с их сторон. «Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим», — передает слова Лукашенко Белта. Он отметил, что хочет решить все вопросы дипломатическим путем, не применяю оружия. «Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю, — отметил Лукашенко. Он также рассказал, как военным удалось разрешить напряженную обстановку на белорусско-украинской границе. Для этого Белоруссия отвела свои войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. «Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — отметил Лукашенко.