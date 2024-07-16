Европарламент выбрал председателя на 2,5 года

Политик Роберта Метсола была выбрана председателем Европарламента на второй срок
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За Роберту Метсола проголосовали 562 парламентария Фото:

Мальтийский политик Роберта Метсола была избрана председателем Европарламента на второй срок. Трансляция заседания велась на сайте ЕП.

«При вашей поддержке я продолжу неустанно работать, чтобы объединить людей», — сказала она в своем обращении перед голосованием, передает издание euronews. «Это должен быть сильный парламент в сильном союзе. Мы не можем смириться с тем, что роль наших парламентариев размывается», — добавила она.

За кандидатуру мальтийского политика проголосовали 562 парламентария. Ее соперницей была депутат ЕП от Испании Ирене Монтеро (член левой испанской партии «Подемос»).

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Мальтийский политик Роберта Метсола была избрана председателем Европарламента на второй срок. Трансляция заседания велась на сайте ЕП. «При вашей поддержке я продолжу неустанно работать, чтобы объединить людей», — сказала она в своем обращении перед голосованием, передает издание euronews. «Это должен быть сильный парламент в сильном союзе. Мы не можем смириться с тем, что роль наших парламентариев размывается», — добавила она. За кандидатуру мальтийского политика проголосовали 562 парламентария. Ее соперницей была депутат ЕП от Испании Ирене Монтеро (член левой испанской партии «Подемос»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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