Тюменский музей реконструируют по проекту компании из Марий Эл

Проект реконструкции тюменского музея «Дом Машарова» разработает компания «Стройремсервис» из Марий Эл. Информация указана на сайте госзакупок.
«Выполнение проектных и изыскательских работ по сохранению ОКНФЗ „Дом Машарова“ (Тюмень, ул. Ленина, 24). Победитель аукциона — ООО „Стройремсервис“ (Республика Марий Эл). Цена контракта — 6,9 млн рублей», — следует из данных с сайта госзакупок.
Изначально цена контракта составляла 7,1 млн рублей, но в процессе торгов она была понижена. За эти деньги подрядчик должен провести инженерные изыскания по объекту культурного наследия и разработать дизайн-проект. По итогу работ будет определена цена реконструкции и ее сроки.
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