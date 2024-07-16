Тюменский музей реконструируют по проекту компании из Марий Эл

Автором проекта реконструкции «Дома Машарова» в Тюмени стала фирма из Марий Эл
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы обойдутся бюджету в 6,9 млн рублей
Работы обойдутся бюджету в 6,9 млн рублей Фото:

Проект реконструкции тюменского музея «Дом Машарова» разработает компания «Стройремсервис» из Марий Эл. Информация указана на сайте госзакупок.

«Выполнение проектных и изыскательских работ по сохранению ОКНФЗ „Дом Машарова“ (Тюмень, ул. Ленина, 24). Победитель аукциона — ООО „Стройремсервис“ (Республика Марий Эл). Цена контракта — 6,9 млн рублей», — следует из данных с сайта госзакупок.

Изначально цена контракта составляла 7,1 млн рублей, но в процессе торгов она была понижена. За эти деньги подрядчик должен провести инженерные изыскания по объекту культурного наследия и разработать дизайн-проект. По итогу работ будет определена цена реконструкции и ее сроки.

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Проект реконструкции тюменского музея «Дом Машарова» разработает компания «Стройремсервис» из Марий Эл. Информация указана на сайте госзакупок. «Выполнение проектных и изыскательских работ по сохранению ОКНФЗ „Дом Машарова“ (Тюмень, ул. Ленина, 24). Победитель аукциона — ООО „Стройремсервис“ (Республика Марий Эл). Цена контракта — 6,9 млн рублей», — следует из данных с сайта госзакупок. Изначально цена контракта составляла 7,1 млн рублей, но в процессе торгов она была понижена. За эти деньги подрядчик должен провести инженерные изыскания по объекту культурного наследия и разработать дизайн-проект. По итогу работ будет определена цена реконструкции и ее сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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