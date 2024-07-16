Птицы помешали самолету «Ямал» сесть в аэропорту Тюмени

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Самолет авиакомпании "Ямал" ушел на второй круг из-за птицы на взлетной полосе в Тюмени
Самолет авиакомпании "Ямал" ушел на второй круг из-за птицы на взлетной полосе в Тюмени Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Нового Уренгоя в Тюмень был вынужден уйти на второй круг из-за птицы, замеченной на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

«Тюмень, аэропорт Рощино 15 июля 18:03. По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг по причине птиц на полосе. После повторного захода посадка прошла благополучно в 18:15», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Самолет летел из Нового Уренгоя в Тюмень. Воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией «Ямал».

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Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Нового Уренгоя в Тюмень был вынужден уйти на второй круг из-за птицы, замеченной на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Тюмень, аэропорт Рощино 15 июля 18:03. По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг по причине птиц на полосе. После повторного захода посадка прошла благополучно в 18:15», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Самолет летел из Нового Уренгоя в Тюмень. Воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией «Ямал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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