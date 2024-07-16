Птицы помешали самолету «Ямал» сесть в аэропорту Тюмени

Самолет авиакомпании "Ямал" ушел на второй круг из-за птицы на взлетной полосе в Тюмени
Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Нового Уренгоя в Тюмень был вынужден уйти на второй круг из-за птицы, замеченной на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.
«Тюмень, аэропорт Рощино 15 июля 18:03. По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг по причине птиц на полосе. После повторного захода посадка прошла благополучно в 18:15», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Самолет летел из Нового Уренгоя в Тюмень. Воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией «Ямал».
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