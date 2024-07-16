В МИД РФ заявили о наличии «международной крыши» у ВСУ

Мирошник назвал видео расстрела бойца «азовцами» демонстрацией безнаказанности

16 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Родион Мирошник назвал видео расстрела бойца «азовцами» демонстрацией «крыши» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник осудил расстрел российского военнослужащего боевиками «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией). Он назвал это демонстрацией безнаказанности и международной поддержки. «Показывать эти „подвиги“ окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и „международной крыши“, обещанной западниками нацистам», — сказал Мирошник РИА Новости. Он добавил, что Россия будет добиваться проведения международного расследования каждого военного преступления. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расправу украинских боевиков над безоружным российским военнослужащим, назвал их фашистами. Он добавил, что все военные преступления станут основой для будущего судебного разбирательства, где рассмотрят все дела о зверствах ВСУ, передает 360.ru. *«Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник осудил расстрел российского военнослужащего боевиками «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией). Он назвал это демонстрацией безнаказанности и международной поддержки. «Показывать эти „подвиги“ окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и „международной крыши“, обещанной западниками нацистам», — сказал Мирошник РИА Новости. Он добавил, что Россия будет добиваться проведения международного расследования каждого военного преступления. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расправу украинских боевиков над безоружным российским военнослужащим, назвал их фашистами. Он добавил, что все военные преступления станут основой для будущего судебного разбирательства, где рассмотрят все дела о зверствах ВСУ, передает 360.ru. *«Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией