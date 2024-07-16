Челябинцам рассказали, какие спортшколы дети могут посещать на льготных условиях

Майорова: спортшколы Челябинска предоставляют льготы для многодетных семей

16 июля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Детям из многодетных семей предоставили льготы для занятий спортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, в каких учреждениях Челябинска предоставляются льготы для посещения спортивных секций детям из многодетных семей. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале. «Льготы предоставляет спортшкола № 1 по конькобежному спорту, спортшкола по боксу «Алмаз», «Юность-Метар», «СШОР «ЧТЗ», «Комплексная спортивная школа» Челябинска, а также спортивные школы, подведомственные Управлению по физкультуре и спорту администрации Челябинска», — написала Евгения Майорова. Майорова также сообщила об учреждениях, где обеспечивают экипировкой и инвентарем, предоставляются иные льготы. В частности, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах за счет организации, субсидии для организации отдыха и другие. Ранее детский омбудсмен Евгения Майорова рассказала об оздоровительных лагерях Челябинской области, которые предоставят бесплатные путевки. Они предназначены детям из малообеспеченных семей, а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, в каких учреждениях Челябинска предоставляются льготы для посещения спортивных секций детям из многодетных семей. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале. «Льготы предоставляет спортшкола № 1 по конькобежному спорту, спортшкола по боксу «Алмаз», «Юность-Метар», «СШОР «ЧТЗ», «Комплексная спортивная школа» Челябинска, а также спортивные школы, подведомственные Управлению по физкультуре и спорту администрации Челябинска», — написала Евгения Майорова. Майорова также сообщила об учреждениях, где обеспечивают экипировкой и инвентарем, предоставляются иные льготы. В частности, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах за счет организации, субсидии для организации отдыха и другие. Ранее детский омбудсмен Евгения Майорова рассказала об оздоровительных лагерях Челябинской области, которые предоставят бесплатные путевки. Они предназначены детям из малообеспеченных семей, а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.