Челябинцам рассказали, какие спортшколы дети могут посещать на льготных условиях

Майорова: спортшколы Челябинска предоставляют льготы для многодетных семей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Челябинск , мяч, футбол, ноги, лето, спорт
Детям из многодетных семей предоставили льготы для занятий спортом Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, в каких учреждениях Челябинска предоставляются льготы для посещения спортивных секций детям из многодетных семей. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале.

«Льготы предоставляет спортшкола № 1 по конькобежному спорту, спортшкола по боксу «Алмаз», «Юность-Метар», «СШОР «ЧТЗ», «Комплексная спортивная школа» Челябинска, а также спортивные школы, подведомственные Управлению по физкультуре и спорту администрации Челябинска», — написала Евгения Майорова.

Майорова также сообщила об учреждениях, где обеспечивают экипировкой и инвентарем, предоставляются иные льготы. В частности, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах за счет организации, субсидии для организации отдыха и другие.

Ранее детский омбудсмен Евгения Майорова рассказала об оздоровительных лагерях Челябинской области, которые предоставят бесплатные путевки. Они предназначены детям из малообеспеченных семей, а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, в каких учреждениях Челябинска предоставляются льготы для посещения спортивных секций детям из многодетных семей. Об этом омбудсмен сообщила в своем telegram-канале. «Льготы предоставляет спортшкола № 1 по конькобежному спорту, спортшкола по боксу «Алмаз», «Юность-Метар», «СШОР «ЧТЗ», «Комплексная спортивная школа» Челябинска, а также спортивные школы, подведомственные Управлению по физкультуре и спорту администрации Челябинска», — написала Евгения Майорова. Майорова также сообщила об учреждениях, где обеспечивают экипировкой и инвентарем, предоставляются иные льготы. В частности, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах за счет организации, субсидии для организации отдыха и другие. Ранее детский омбудсмен Евгения Майорова рассказала об оздоровительных лагерях Челябинской области, которые предоставят бесплатные путевки. Они предназначены детям из малообеспеченных семей, а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...