16 июля 2024

Порошенко взбесился из-за проблем с электричеством на Украине

Порошенко: власти Украины не решают проблемы с электричеством в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко задал неудобные вопросы про электроэнергию депутатам Рады Фото:

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие украинские власти в бездеятельности по восстановлению электрогенерации в стране. Он выразил свое недовольство в ходе выступления в Верховной раде.

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: «А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?» — сказал Порошенко в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на youtube-канале «Прямой».

Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал граждан к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам. Ситуация с энергоснабжением на Украине продолжает оставаться напряженной.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие украинские власти в бездеятельности по восстановлению электрогенерации в стране. Он выразил свое недовольство в ходе выступления в Верховной раде. «Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: «А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?» — сказал Порошенко в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на youtube-канале «Прямой». Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал граждан к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам. Ситуация с энергоснабжением на Украине продолжает оставаться напряженной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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