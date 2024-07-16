Порошенко взбесился из-за проблем с электричеством на Украине

Порошенко: власти Украины не решают проблемы с электричеством в стране

16 июля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Порошенко задал неудобные вопросы про электроэнергию депутатам Рады Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие украинские власти в бездеятельности по восстановлению электрогенерации в стране. Он выразил свое недовольство в ходе выступления в Верховной раде. «Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: «А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?» — сказал Порошенко в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на youtube-канале «Прямой». Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал граждан к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам. Ситуация с энергоснабжением на Украине продолжает оставаться напряженной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие украинские власти в бездеятельности по восстановлению электрогенерации в стране. Он выразил свое недовольство в ходе выступления в Верховной раде. «Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: «А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?» — сказал Порошенко в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на youtube-канале «Прямой». Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал граждан к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам. Ситуация с энергоснабжением на Украине продолжает оставаться напряженной.