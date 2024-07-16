16 июля 2024

Екатеринбуржец полгода насиловал восьмиклассницу, ему грозит 20 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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До 7 сентября подозреваемый будет находиться в СИЗО
До 7 сентября подозреваемый будет находиться в СИЗО Фото:

В Екатеринбурге задержан 39-летний мужчина, который почти полгода насиловал восьмиклассницу — дочь своей сожительницы. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Информация об этом появилась в СМИ.

«После начала совместной жизни Сергей начал приставать к несовершеннолетней дочери Натальи, та не сразу призналась маме. Насилие продолжалось несколько месяцев и мать узнала об этом только летом», — передает E1.ru.

Мать девочки подала заявление в полицию, в результате чего против Сергея К., ранее судимого за побои и разбой, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Подозреваемый останется в СИЗО до 7 сентября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге задержан 39-летний мужчина, который почти полгода насиловал восьмиклассницу — дочь своей сожительницы. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Информация об этом появилась в СМИ. «После начала совместной жизни Сергей начал приставать к несовершеннолетней дочери Натальи, та не сразу призналась маме. Насилие продолжалось несколько месяцев и мать узнала об этом только летом», — передает E1.ru. Мать девочки подала заявление в полицию, в результате чего против Сергея К., ранее судимого за побои и разбой, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Подозреваемый останется в СИЗО до 7 сентября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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