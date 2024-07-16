16 июля 2024

Мэр пермского города уходит в отставку

Мэр Косы Засухин решил покинуть пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, совещание, вкс, кресло губернатора пермского края, место спикера, рабочее место губернатора
Окончательное решение об отставке примут депутаты Фото:

Глава Косинского муниципального округа Пермского края Эдуард Засухин написал заявление об увольнении. Такую информацию сообщает telegram-канал «На местах».

«Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 19 июля», — сказано в сообщении.

Уточняется, если депутаты поддержат просьбу мэра, он сложит полномочия в этот же день. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Засухина, но глава округа не ответил на звонок.

Ранее URA.RU сообщило, что по итогам 2023 года депутатов думы Косинского муниципального округа не устроила работа Засухина. Но ему дали шанс сохранить пост, если на ближайших выборах в муниципалитете партия «Единая Россия» наберет большинство голосов.

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Глава Косинского муниципального округа Пермского края Эдуард Засухин написал заявление об увольнении. Такую информацию сообщает telegram-канал «На местах». «Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 19 июля», — сказано в сообщении. Уточняется, если депутаты поддержат просьбу мэра, он сложит полномочия в этот же день. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Засухина, но глава округа не ответил на звонок. Ранее URA.RU сообщило, что по итогам 2023 года депутатов думы Косинского муниципального округа не устроила работа Засухина. Но ему дали шанс сохранить пост, если на ближайших выборах в муниципалитете партия «Единая Россия» наберет большинство голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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