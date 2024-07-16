Мэр пермского города уходит в отставку

Глава Косинского муниципального округа Пермского края Эдуард Засухин написал заявление об увольнении. Такую информацию сообщает telegram-канал «На местах».
«Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 19 июля», — сказано в сообщении.
Уточняется, если депутаты поддержат просьбу мэра, он сложит полномочия в этот же день. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Засухина, но глава округа не ответил на звонок.
Ранее URA.RU сообщило, что по итогам 2023 года депутатов думы Косинского муниципального округа не устроила работа Засухина. Но ему дали шанс сохранить пост, если на ближайших выборах в муниципалитете партия «Единая Россия» наберет большинство голосов.
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Глава Косинского муниципального округа Пермского края Эдуард Засухин написал заявление об увольнении. Такую информацию сообщает telegram-канал «На местах». «Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 19 июля», — сказано в сообщении. Уточняется, если депутаты поддержат просьбу мэра, он сложит полномочия в этот же день. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Засухина, но глава округа не ответил на звонок. Ранее URA.RU сообщило, что по итогам 2023 года депутатов думы Косинского муниципального округа не устроила работа Засухина. Но ему дали шанс сохранить пост, если на ближайших выборах в муниципалитете партия «Единая Россия» наберет большинство голосов.