В Ростовской области временно отключат электричество

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Город. Курган, энергетики, лэп, электричество, элекричество
Временное отключение электроэнергии вводят из-за перегрузки высоковольтной линии на фоне жары Фото:

В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области введены временные отключения электричества из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал Голубев в своем telegram-канале.

По его словам, отключения необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения возможных аварий. Из-за характера перегрузок точное время и место отключения электричества предсказать невозможно. Как только ситуация стабилизируется, электроснабжение будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы.

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В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области введены временные отключения электричества из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его словам, отключения необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения возможных аварий. Из-за характера перегрузок точное время и место отключения электричества предсказать невозможно. Как только ситуация стабилизируется, электроснабжение будет восстановлено. Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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