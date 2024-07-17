В Ростовской области временно отключат электричество

17 июля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Временное отключение электроэнергии вводят из-за перегрузки высоковольтной линии на фоне жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области введены временные отключения электричества из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его словам, отключения необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения возможных аварий. Из-за характера перегрузок точное время и место отключения электричества предсказать невозможно. Как только ситуация стабилизируется, электроснабжение будет восстановлено. Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области введены временные отключения электричества из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его словам, отключения необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения возможных аварий. Из-за характера перегрузок точное время и место отключения электричества предсказать невозможно. Как только ситуация стабилизируется, электроснабжение будет восстановлено. Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы.