В Ростовской области временно отключат электричество

В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области введены временные отключения электричества из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области», — написал Голубев в своем telegram-канале.
По его словам, отключения необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения возможных аварий. Из-за характера перегрузок точное время и место отключения электричества предсказать невозможно. Как только ситуация стабилизируется, электроснабжение будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Они были разработаны для предотвращения перегрузки энергосистемы.
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