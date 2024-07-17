«Уральский Халк» представил Екатеринбург в тревел-шоу про развитие спорта. Фото

Штырков стал одним из главных героев шоу «О, спорт! Ты жив?» про Екатеринбург
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Иван Штырков vs Гаджимурад Антигулов. Екатеринбург , штырков иван
Штырков выступает на соревнованиях по боксу, кикбоксингу и ММА Фото:

Президент Академии единоборств РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» представил Екатеринбург в документальном тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC.

«Спортивные журналисты Владимир Иванов, Артем Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серегина ездят по всей стране и проверяют, как обстоят дела с развитием спорта в регионах. „Уральский Халк“ стал героем выпуска „О, спорт! Ты жив?“ про Екатеринбург, и рассказал о том, почему наш город считается столицей единоборств России», — пояснили представители организации.

В этом же эпизоде шоу снялись уральский спортивный функционер, бронзовый призер туринских Олимпийских игр Иван Алыпов и руководитель яхт-клуба Юрий Крюченков. По ходу сезона в проекте будут принимать участие и другие топовые спортсмены.

Штырков является президентом Академии единоборств РМК
Штырков является президентом Академии единоборств РМК
Фото:
Спортсмен расскажет, почему Екатеринбург считается столицей единоборств
Спортсмен расскажет, почему Екатеринбург считается столицей единоборств
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Президент Академии единоборств РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» представил Екатеринбург в документальном тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Спортивные журналисты Владимир Иванов, Артем Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серегина ездят по всей стране и проверяют, как обстоят дела с развитием спорта в регионах. „Уральский Халк“ стал героем выпуска „О, спорт! Ты жив?“ про Екатеринбург, и рассказал о том, почему наш город считается столицей единоборств России», — пояснили представители организации. В этом же эпизоде шоу снялись уральский спортивный функционер, бронзовый призер туринских Олимпийских игр Иван Алыпов и руководитель яхт-клуба Юрий Крюченков. По ходу сезона в проекте будут принимать участие и другие топовые спортсмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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