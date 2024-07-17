«Уральский Халк» представил Екатеринбург в тревел-шоу про развитие спорта. Фото

Штырков стал одним из главных героев шоу «О, спорт! Ты жив?» про Екатеринбург

17 июля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Штырков выступает на соревнованиях по боксу, кикбоксингу и ММА Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Академии единоборств РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» представил Екатеринбург в документальном тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Спортивные журналисты Владимир Иванов, Артем Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серегина ездят по всей стране и проверяют, как обстоят дела с развитием спорта в регионах. „Уральский Халк“ стал героем выпуска „О, спорт! Ты жив?“ про Екатеринбург, и рассказал о том, почему наш город считается столицей единоборств России», — пояснили представители организации. В этом же эпизоде шоу снялись уральский спортивный функционер, бронзовый призер туринских Олимпийских игр Иван Алыпов и руководитель яхт-клуба Юрий Крюченков. По ходу сезона в проекте будут принимать участие и другие топовые спортсмены. Штырков является президентом Академии единоборств РМК Фото: пресс-служба RCC Спортсмен расскажет, почему Екатеринбург считается столицей единоборств Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Академии единоборств РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» представил Екатеринбург в документальном тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Спортивные журналисты Владимир Иванов, Артем Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серегина ездят по всей стране и проверяют, как обстоят дела с развитием спорта в регионах. „Уральский Халк“ стал героем выпуска „О, спорт! Ты жив?“ про Екатеринбург, и рассказал о том, почему наш город считается столицей единоборств России», — пояснили представители организации. В этом же эпизоде шоу снялись уральский спортивный функционер, бронзовый призер туринских Олимпийских игр Иван Алыпов и руководитель яхт-клуба Юрий Крюченков. По ходу сезона в проекте будут принимать участие и другие топовые спортсмены.