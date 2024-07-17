Челябинский банк потребовал с Euroclear Bank SA из Бельгии 97 миллионов

Челиндбанк в Челябинске потребовал взыскать с бельгийского Euroclear Bank SA 97,7 млн рублей. Заявление рассмотрит арбитражный суд.
«Заявление подано АКБ „Челиндбанк“. Сумма исковых требований составила 97,73 млн рублей», — отмечено в материалах суда, имеющихся в распоряжении URA.RU.
Подробности иска в настоящий момент отсутствуют. Источник URA.RU в экономической сфере Челябинска предположил, что претензии связаны с замороженными активами.
«Скорее всего, претензии касаются блокировки активов. По облигациям и купонам в евро и долларах, которые Euroclear Bank заблокировал. К учреждению много исков, начиная с 2023 года», — сообщил URA.RU источник.
На сайте Челиндбанка указан перечень оказываемых услуг клиентам. Финансовая организация предлагает брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, депозитарное хранение активов.
В свою очередь, Euroclear Bank SA является одним из крупнейших международных депозитариев, который предоставляет услуги по хранению ценных бумаг и проведению расчетов по сделкам с ними. Российские банки ранее использовали услуги Euroclear Bank SA для операций с финансовыми инструментами. После введения экономических санкций активы клиентов, эмитированные западными институциями, оказались заблокированными. Европейцы ограничили движения по счету отечественного Национального расчетного депозитария (НРД), его счета заморожены. Ограничения по счетам Euroclear и Clearstream также введены с российской стороны. От бельгийского партнера отечественные банки потребовали компенсации убытков. Как сообщил «Интерфакс», 12 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск ВТБ к Euroclear Bank SA на сумму 38,4 млн долларов.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии в пресс-службе Челиндбанка. К моменту публикации ответ не поступил. Он будет опубликован позже.
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