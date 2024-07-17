Зеленский раскрыл, кого освободили при последнем обмене пленными

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией. Он сообщил об этом в своем telegram-канале, отметив, что в страну вернулись солдаты ВСУ и пограничники.
«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — уточнил Зеленский. Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за роль посредников в процессе обмена, передают argumenti.ru.
Обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел 17 июля по формуле «95 на 95». О возвращении российских военных сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, опубликовав соответствующее видео.
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