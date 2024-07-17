Зеленский раскрыл, кого освободили при последнем обмене пленными

Зеленский: в рамках обмена освобождены военнослужащие ВСУ и Нацгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене военнопленными Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией. Он сообщил об этом в своем telegram-канале, отметив, что в страну вернулись солдаты ВСУ и пограничники.

«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — уточнил Зеленский. Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за роль посредников в процессе обмена, передают argumenti.ru.

Обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел 17 июля по формуле «95 на 95». О возвращении российских военных сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, опубликовав соответствующее видео.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией. Он сообщил об этом в своем telegram-канале, отметив, что в страну вернулись солдаты ВСУ и пограничники. «Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — уточнил Зеленский. Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за роль посредников в процессе обмена, передают argumenti.ru. Обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел 17 июля по формуле «95 на 95». О возвращении российских военных сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, опубликовав соответствующее видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...