В поселке Октябрьский (Свердловская область) женщина на автомобиле Hyundai сбила 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на мощном электросамокате, на который у нее нет прав, в неположенном месте. Ребенка госпитализировали, а мать пострадавшей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«35-летняя женщина, допустила наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате „Kugookirin“ в неустановленном месте и из-за стоящего автомобиля… Инспекторы ДПС установили, что мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт, данный вид транспорта приравнивается к мопеду и для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение „М“, у девочки его нет», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами головы. Мать ребенка, которая подарила ей этот электросамокат, привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством без соответствующих прав. Помимо этого, в ПДН направили материалы дела по первой части статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
Стаж вождения женщины, находившейся за рулем иномарки, 14 лет. К административной ответственности в текущем году она не привлекалась. Как показало освидетельствование, на момент ДТП была трезвой.
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