Вахтовик из ХМАО перевел мошенникам 1,5 миллиона, пытаясь заработать на бирже

Вахтовик, работающий в Пыть-Яхе (ХМАО), стал жертвой мошенников, выдавших себя за брокеров, и потерял более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«В ОМВД России по г. Пыть-Яху поступило заявление по факту мошенничества на общую сумму более 1,5 миллиона рублей от 45-летнего гражданина, работающего вахтовым методом на территории обслуживания. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что с января по апрель текущего года заявитель общался с неизвестными, которые предложили по телефону заработать на биржевых ставках», — сказано в тексте.
Мошенники выдавали себя за брокеров и убедили мужчину в простоте заработка на криптовалюте и других активах. Потерпевший установил необходимые приложения для видеосвязи и следуя инструкциям куратора вложил 75 тысяч рублей на брокерский счет. После демонстрации выигрыша в 17 тысяч долларов мошенники уговорили его инвестировать еще больше. Для этого мужчина взял кредиты на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей и перевел их на указанные счета.
После того как мужчина перевел крупную сумму денег на счета, указанные мошенниками, они прекратили с ним общение. Теперь он, согласно кредитным обязательствам, должен выплачивать банку по 53 тысячи рублей ежемесячно в течение семи лет. Потерпевший обратился в полицию, сейчас следственный отдел МВД России по городу Пыть-Яху ведет уголовное дело по факту мошенничества и пытается найти злоумышленников.
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