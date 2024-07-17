17 июля 2024

В центре Тюмени перекроют дороги более чем на месяц

В Тюмени из-за капремонта сетей перекроют улицы от Холодильной до Красных Зорь
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги в центре Тюмени перекроют с 29 июля
Дороги в центре Тюмени перекроют с 29 июля Фото:

В Тюмени начнется капитальный ремонт теплосетей в створе улиц Холодильная — Красных Зорь — Салтыкова-Щедрина. Как сообщили URA.RU в мэрии Тюмени, перекрытие дорог в обозначенных участках будет проходить поэтапно с 29 июля по 15 сентября.

«В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств на улицах Холодильная — Мельничная — Красных Зорь — Салтыкова-Щедрина — Максима Горького. Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сообщили URA.RU в администрации города.

Водителей просят объезжать ремонтируемые участки по улицам 50 лет ВЛКСМ и Малыгина. График перекрываемых участков дорог:

  • на участке от ул. Холодильной до проезда дома № 55 — с 29.07.2024 по 18.08.2024;
  • на участке от проезда к дому № 138 ул. Холодильной до ул. Мельничной — с 18.08.2024 по 30.08.2024;
  • на перекрестке ул. Красных Зорь и ул. Мельничной, на участке ул. Красных Зорь от ул. Мельничной до ул. С.-Щедрина — с 30.08.2024 по 09.09.2024;
  • на перекрестке ул. Красных Зорь и ул. С.-Щедрина — с 10.09.2024 по 13.09.2024;
  • на участке от ул. С.-Щедрина до ул. Максима Горького — с 22.08.2024 по 05.09.2024;
  • на перекрестке ул. Красных Зорь и ул. Максима Горького — с 13.09.2024 по 15.09.2024.

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В Тюмени начнется капитальный ремонт теплосетей в створе улиц Холодильная — Красных Зорь — Салтыкова-Щедрина. Как сообщили URA.RU в мэрии Тюмени, перекрытие дорог в обозначенных участках будет проходить поэтапно с 29 июля по 15 сентября. «В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств на улицах Холодильная — Мельничная — Красных Зорь — Салтыкова-Щедрина — Максима Горького. Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сообщили URA.RU в администрации города. Водителей просят объезжать ремонтируемые участки по улицам 50 лет ВЛКСМ и Малыгина. График перекрываемых участков дорог:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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