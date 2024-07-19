Хуситы взяли ответственность за взрыв у посольства США в Тель-Авиве. Видео

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
Хуситы пообещали раскрыть детали «военной операции» в Тель-Авиве Фото:

Раскрыть детали взрыва в Тель-Авиве пообещали члены движения «Ансар Алла», правящего на севере Йемена (хуситы). Об этом заявили члены движения.

«Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив», — сообщили в издании Reuters. Они ссылаются на заявление самого движения.

Ранее стало известно, что при взрыве дрона-камикадзе у посольства США в Тель-Авиве пострадало несколько человек. Есть один погибший. Обстоятельства инцидента расследуются.

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Раскрыть детали взрыва в Тель-Авиве пообещали члены движения «Ансар Алла», правящего на севере Йемена (хуситы). Об этом заявили члены движения. «Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив», — сообщили в издании Reuters. Они ссылаются на заявление самого движения. Ранее стало известно, что при взрыве дрона-камикадзе у посольства США в Тель-Авиве пострадало несколько человек. Есть один погибший. Обстоятельства инцидента расследуются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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