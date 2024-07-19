Хуситы пообещали раскрыть детали «военной операции» в Тель-Авиве
Раскрыть детали взрыва в Тель-Авиве пообещали члены движения «Ансар Алла», правящего на севере Йемена (хуситы). Об этом заявили члены движения.
«Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив», — сообщили в издании
Ранее стало известно, что при взрыве дрона-камикадзе у посольства США в Тель-Авиве пострадало несколько человек. Есть один погибший. Обстоятельства инцидента расследуются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.