18 июля 2024

В Тюмени ищут пропавшего ребенка

В Тюмени ушел из дома и не вернулся 12-летний мальчик
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток ушел из дома вечером 18 июля
Подросток ушел из дома вечером 18 июля Фото:

В Тюмени ведутся поиски 12-летнего мальчика, который вечером 18 июля ушел из дома и пропал. Об этом URA.RU сообщили читатели, информацию подтвердили в УМВД региона.

"Ночью 19 июля и сегодня утром сотрудники полиции разыскивают мальчика. Говорят, что сбежал из дома и не вернулся. Опрашивают сотрудников магазинов и учреждений в районе Ново-Патрушево", — рассказали URA.RU читатели.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. Там отметили, что ребенку 12 лет.

"Мальчик ушел из дома на улице Николая Зелинского 18 июля около 19:00. Сообщение о пропаже от родителей поступило в районе полуночи. Проводятся поисковые мероприятия", — рассказали в полиции.

Ориентировка на ребенка пока не размещена ни одним из поисковых отрядов. Уточняющая информация ожидается.

Обновлено (19.07.2024, 10:29)

По информации УМВД ребенок найден. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него совершено не было.

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В Тюмени ведутся поиски 12-летнего мальчика, который вечером 18 июля ушел из дома и пропал. Об этом URA.RU сообщили читатели, информацию подтвердили в УМВД региона. "Ночью 19 июля и сегодня утром сотрудники полиции разыскивают мальчика. Говорят, что сбежал из дома и не вернулся. Опрашивают сотрудников магазинов и учреждений в районе Ново-Патрушево", — рассказали URA.RU читатели. В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. Там отметили, что ребенку 12 лет. "Мальчик ушел из дома на улице Николая Зелинского 18 июля около 19:00. Сообщение о пропаже от родителей поступило в районе полуночи. Проводятся поисковые мероприятия", — рассказали в полиции. Ориентировка на ребенка пока не размещена ни одним из поисковых отрядов. Уточняющая информация ожидается. Обновлено (19.07.2024, 10:29) По информации УМВД ребенок найден. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него совершено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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