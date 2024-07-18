В Тюмени ведутся поиски 12-летнего мальчика, который вечером 18 июля ушел из дома и пропал. Об этом URA.RU сообщили читатели, информацию подтвердили в УМВД региона.
"Ночью 19 июля и сегодня утром сотрудники полиции разыскивают мальчика. Говорят, что сбежал из дома и не вернулся. Опрашивают сотрудников магазинов и учреждений в районе Ново-Патрушево", — рассказали URA.RU читатели.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. Там отметили, что ребенку 12 лет.
"Мальчик ушел из дома на улице Николая Зелинского 18 июля около 19:00. Сообщение о пропаже от родителей поступило в районе полуночи. Проводятся поисковые мероприятия", — рассказали в полиции.
Ориентировка на ребенка пока не размещена ни одним из поисковых отрядов. Уточняющая информация ожидается.
Обновлено (19.07.2024, 10:29)
По информации УМВД ребенок найден. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него совершено не было.
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