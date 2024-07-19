Боец ММА Ларкин о конфликте во Внуково: мне стыдно перед организацией RCC

19 июля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Боец переживает, что оказался невольным участником инцидента (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Боец ММА Александр Ларкин признался, что ему стыдно за всю ситуацию и, в частности, перед RCC Hard (промоушен из Екатеринбурга) за то, что он стал участником конфликта в московском аэропорту Внуково. Об этом он заявил в интервью «Матч-ТВ». «Это взрослые четыре мужика, которые не следят за своими словами, а когда ситуация происходит, они начинают снимать видео. Мне стыдно, что я в одной движухе оказался с такими людьми. Также стыдно перед организацией RCC, вижу, что я упомянут в этой новости, как боец этой лиги. Не хотел никого подставлять», — сказал Ларкин. В telegram-канале Mash появилось видео и пост, где было указано, что спортсмен якобы напал на мужчину во Внуково. Промоушен RCC заявил, что не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена, а сам боец рассказал свою версию конфликта. По словам Ларкина, инициаторами скандала стали четыре пьяных мужчины, которые оскорбили семью (ее сопровождал боец), а после напали на него. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец ММА Александр Ларкин признался, что ему стыдно за всю ситуацию и, в частности, перед RCC Hard (промоушен из Екатеринбурга) за то, что он стал участником конфликта в московском аэропорту Внуково. Об этом он заявил в интервью «Матч-ТВ». «Это взрослые четыре мужика, которые не следят за своими словами, а когда ситуация происходит, они начинают снимать видео. Мне стыдно, что я в одной движухе оказался с такими людьми. Также стыдно перед организацией RCC, вижу, что я упомянут в этой новости, как боец этой лиги. Не хотел никого подставлять», — сказал Ларкин. В telegram-канале Mash появилось видео и пост, где было указано, что спортсмен якобы напал на мужчину во Внуково. Промоушен RCC заявил, что не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена, а сам боец рассказал свою версию конфликта. По словам Ларкина, инициаторами скандала стали четыре пьяных мужчины, которые оскорбили семью (ее сопровождал боец), а после напали на него.