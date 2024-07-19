Боец ММА Ларкин о конфликте во Внуково: мне стыдно перед организацией RCC

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Шоу RCC 17 в КРК «Уралец». Екатеринбург, mma, rcc
Боец переживает, что оказался невольным участником инцидента (архивное фото) Фото:

Боец ММА Александр Ларкин признался, что ему стыдно за всю ситуацию и, в частности, перед RCC Hard (промоушен из Екатеринбурга) за то, что он стал участником конфликта в московском аэропорту Внуково. Об этом он заявил в интервью «Матч-ТВ».

«Это взрослые четыре мужика, которые не следят за своими словами, а когда ситуация происходит, они начинают снимать видео. Мне стыдно, что я в одной движухе оказался с такими людьми. Также стыдно перед организацией RCC, вижу, что я упомянут в этой новости, как боец этой лиги. Не хотел никого подставлять», — сказал Ларкин.

В telegram-канале Mash появилось видео и пост, где было указано, что спортсмен якобы напал на мужчину во Внуково. Промоушен RCC заявил, что не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена, а сам боец рассказал свою версию конфликта. По словам Ларкина, инициаторами скандала стали четыре пьяных мужчины, которые оскорбили семью (ее сопровождал боец), а после напали на него.

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Боец ММА Александр Ларкин признался, что ему стыдно за всю ситуацию и, в частности, перед RCC Hard (промоушен из Екатеринбурга) за то, что он стал участником конфликта в московском аэропорту Внуково. Об этом он заявил в интервью «Матч-ТВ». «Это взрослые четыре мужика, которые не следят за своими словами, а когда ситуация происходит, они начинают снимать видео. Мне стыдно, что я в одной движухе оказался с такими людьми. Также стыдно перед организацией RCC, вижу, что я упомянут в этой новости, как боец этой лиги. Не хотел никого подставлять», — сказал Ларкин. В telegram-канале Mash появилось видео и пост, где было указано, что спортсмен якобы напал на мужчину во Внуково. Промоушен RCC заявил, что не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена, а сам боец рассказал свою версию конфликта. По словам Ларкина, инициаторами скандала стали четыре пьяных мужчины, которые оскорбили семью (ее сопровождал боец), а после напали на него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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