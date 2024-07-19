Специалист по IT-безопасности раскрыл, откажется ли мир от Windows после масштабного сбоя

Специалист по IT-безопасности Седов: для перехода с Windows нет альтернативы

19 июля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Для ОС Windows нет альтернатив в мире, поэтому пользователи н будут с нее переходить на другие, сообщил Олег Седов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В работе Windows произошел массовый сбой Мировые пользователи не станут отказываться от операционной системы Windows после масштабного сбоя по неизвестным причинам. Это связано с тем, что для его замещения не существует альтернативных вариантов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил специалист по информационной безопасности и руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов. Новость по теме Microsoft рухнул по всему миру из-за одного «антивирусника»: что о нем известно «Вы готовы отказаться от Windows? Вот вам и ответ. Если все-таки отказаться от Windows, то на какую операционную систему переходить? Какие гарантии есть, что-то, на что вы перешли, не обладает такими же негативными свойствами, что и Windows, или обладает другими негативными свойствами», — заявил Седов. Он добавил, что мир не будет переходить на альтернативные решения, потому что не существует такой операционной системы, сравнимой с масштабом Windows. По словам специалиста по информационной безопасности, сбой произошел по неизвестной причине. Однако при этом должны были работать системы резервного копирования. В случае, если их не было, то это проблема не операционной системы, а пользователя. «Простые правила безопасности: неважно, чей жучок или чей шпион у вас в системе, если вы его не контролируете», — отметил эксперт. Ранее в работе в операционной системе Windows произошел массовый сбой. Он парализовал работу аэропортов, банков, больниц и других структур. Неполадки в работе Microsoft затронули украинские компании и деятельность крупнейшего в Европе порта в Роттердаме. Точные причины сбоя на данный момент неизвестны, однако позже в компании-производителе ОС сообщили об устранении основной причины сбоя. Сейчас остается только остаточное воздействие произошедшего на работу некоторых служб и приложений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мировые пользователи не станут отказываться от операционной системы Windows после масштабного сбоя по неизвестным причинам. Это связано с тем, что для его замещения не существует альтернативных вариантов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил специалист по информационной безопасности и руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов. «Вы готовы отказаться от Windows? Вот вам и ответ. Если все-таки отказаться от Windows, то на какую операционную систему переходить? Какие гарантии есть, что-то, на что вы перешли, не обладает такими же негативными свойствами, что и Windows, или обладает другими негативными свойствами», — заявил Седов. Он добавил, что мир не будет переходить на альтернативные решения, потому что не существует такой операционной системы, сравнимой с масштабом Windows. По словам специалиста по информационной безопасности, сбой произошел по неизвестной причине. Однако при этом должны были работать системы резервного копирования. В случае, если их не было, то это проблема не операционной системы, а пользователя. «Простые правила безопасности: неважно, чей жучок или чей шпион у вас в системе, если вы его не контролируете», — отметил эксперт. Ранее в работе в операционной системе Windows произошел массовый сбой. Он парализовал работу аэропортов, банков, больниц и других структур. Неполадки в работе Microsoft затронули украинские компании и деятельность крупнейшего в Европе порта в Роттердаме. Точные причины сбоя на данный момент неизвестны, однако позже в компании-производителе ОС сообщили об устранении основной причины сбоя. Сейчас остается только остаточное воздействие произошедшего на работу некоторых служб и приложений.