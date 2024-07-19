На ЕКАД в лобовой аварии с грузовиком погибли водитель и ребенок. Фото

19 июля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Водитель и малолетний пассажир скончались на месте Фото: ИА «Ночные Новости» На 31 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 19 июля произошло лобовое ДТП между Lada и грузовиком Renault, в результате которого погибли водитель легковушки и ребенок. Еще двух пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. «Водитель грузовика, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречку, где допустил столкновение с Lada Vesta. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медпомощи», — пояснили в ведомстве. По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления Госавтоинспекции по региону Дениса Дмитришова, еще двух участников аварии увезли в городскую больницу № 23. На месте силовики проводят процессуальные действия. Авария произошла на 31 километре ЕКАД Фото: ИА «Ночные Новости» Водитель и пассажир-ребенок скончались на месте аварии Фото: ИА «Ночные Новости» Водитель грузовика выехал на встречку Фото: ИА «Ночные Новости» На месте происшествия работают силовики Фото: ИА «Ночные Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 31 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 19 июля произошло лобовое ДТП между Lada и грузовиком Renault, в результате которого погибли водитель легковушки и ребенок. Еще двух пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. «Водитель грузовика, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречку, где допустил столкновение с Lada Vesta. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медпомощи», — пояснили в ведомстве. По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления Госавтоинспекции по региону Дениса Дмитришова, еще двух участников аварии увезли в городскую больницу № 23. На месте силовики проводят процессуальные действия.