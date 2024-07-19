Водитель и малолетний пассажир скончались на местеФото: ИА «Ночные Новости»
На 31 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 19 июля произошло лобовое ДТП между Lada и грузовиком Renault, в результате которого погибли водитель легковушки и ребенок. Еще двух пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
«Водитель грузовика, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречку, где допустил столкновение с Lada Vesta. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медпомощи», — пояснили в ведомстве.
По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления Госавтоинспекции по региону Дениса Дмитришова, еще двух участников аварии увезли в городскую больницу № 23. На месте силовики проводят процессуальные действия.
Авария произошла на 31 километре ЕКАД
Фото: ИА «Ночные Новости»
Водитель и пассажир-ребенок скончались на месте аварии
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На 31 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 19 июля произошло лобовое ДТП между Lada и грузовиком Renault, в результате которого погибли водитель легковушки и ребенок. Еще двух пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. «Водитель грузовика, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречку, где допустил столкновение с Lada Vesta. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медпомощи», — пояснили в ведомстве. По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления Госавтоинспекции по региону Дениса Дмитришова, еще двух участников аварии увезли в городскую больницу № 23. На месте силовики проводят процессуальные действия.