На ЕКАД в лобовой аварии с грузовиком погибли водитель и ребенок. Фото

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Водитель и малолетний пассажир скончались на месте
Водитель и малолетний пассажир скончались на месте Фото:

На 31 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 19 июля произошло лобовое ДТП между Lada и грузовиком Renault, в результате которого погибли водитель легковушки и ребенок. Еще двух пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

«Водитель грузовика, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречку, где допустил столкновение с Lada Vesta. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медпомощи», — пояснили в ведомстве.

По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления Госавтоинспекции по региону Дениса Дмитришова, еще двух участников аварии увезли в городскую больницу № 23. На месте силовики проводят процессуальные действия.

Авария произошла на 31 километре ЕКАД
Авария произошла на 31 километре ЕКАД
Фото:
Водитель и пассажир-ребенок скончались на месте аварии
Водитель и пассажир-ребенок скончались на месте аварии
Фото:
Водитель грузовика выехал на встречку
Водитель грузовика выехал на встречку
Фото:
На месте происшествия работают силовики
На месте происшествия работают силовики
Фото:

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На 31 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 19 июля произошло лобовое ДТП между Lada и грузовиком Renault, в результате которого погибли водитель легковушки и ребенок. Еще двух пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. «Водитель грузовика, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречку, где допустил столкновение с Lada Vesta. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир легковушки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медпомощи», — пояснили в ведомстве. По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления Госавтоинспекции по региону Дениса Дмитришова, еще двух участников аварии увезли в городскую больницу № 23. На месте силовики проводят процессуальные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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