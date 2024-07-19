СК возбудил уголовное дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов

19 июля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Следователи проводят допросы и обыски на заводе БЛМЗ, который поставлял контрафактные подшипники для военных самолетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Они использовались для военных самолетов Ил-76МД-90А. Однако известно, что эти лица являются одними из числа руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Об этом сообщают журналисты. «По версии следствия, представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017—2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгружали их в составе колес КТ199 в адрес филиала ПАО „Ил“ — „Авиастар“», — пишет « Коммерсант». Кроме того, к продукции были приложены поддельные документы, в частности, о том, что подшипники приобретались в ОАО СПЗ. Также в бумагах было приписано, что их приняло военное представительство Минобороны РФ. Следственные органы и прокуратура выдвинули версию, что использование некачественных подшипников в колесах самолетов Ил-76МД-90А явилось причиной их выхода из строя. Это привело к приостановке эксплуатации пяти воздушных судов. Произошедшее нанесло существенный ущерб интересам государства. Также подчеркивается, что инцидент повлиял на обороноспособность и безопасность России. В рамках следствия были проведены обыски и выемка документов в БЛМЗ. Именно он, как предполагается, поставлял данные подшипники. Руководители и учредители завода также допрашиваются следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Они использовались для военных самолетов Ил-76МД-90А. Однако известно, что эти лица являются одними из числа руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Об этом сообщают журналисты. «По версии следствия, представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017—2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгружали их в составе колес КТ199 в адрес филиала ПАО „Ил“ — „Авиастар“», — пишет «Коммерсант». Кроме того, к продукции были приложены поддельные документы, в частности, о том, что подшипники приобретались в ОАО СПЗ. Также в бумагах было приписано, что их приняло военное представительство Минобороны РФ. Следственные органы и прокуратура выдвинули версию, что использование некачественных подшипников в колесах самолетов Ил-76МД-90А явилось причиной их выхода из строя. Это привело к приостановке эксплуатации пяти воздушных судов. Произошедшее нанесло существенный ущерб интересам государства. Также подчеркивается, что инцидент повлиял на обороноспособность и безопасность России. В рамках следствия были проведены обыски и выемка документов в БЛМЗ. Именно он, как предполагается, поставлял данные подшипники. Руководители и учредители завода также допрашиваются следствием.