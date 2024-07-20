Бастрыкин поручил проверить украинского националиста, призывавшего убивать россиян

СКР начал проверку украинского националиста Приходько за слова о русских
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ, бастрыкин александр
По поручению главы СКР будут проверены высказывания украинского националиста Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Тот публично призывал к убийству россиян, сообщили в СКР.

«Украинский националист Назар Приходько публично призывает к убийству российских граждан. По данному факту будет организована процессуальная проверка. Высказываниям Приходько будет дана правовая оценка», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отмечается, что проверка будет проведена по публикациям в СМИ и соцмедиа.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Тот публично призывал к убийству россиян, сообщили в СКР. «Украинский националист Назар Приходько публично призывает к убийству российских граждан. По данному факту будет организована процессуальная проверка. Высказываниям Приходько будет дана правовая оценка», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отмечается, что проверка будет проведена по публикациям в СМИ и соцмедиа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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