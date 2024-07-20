Бастрыкин поручил проверить украинского националиста, призывавшего убивать россиян

По поручению главы СКР будут проверены высказывания украинского националиста
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Тот публично призывал к убийству россиян, сообщили в СКР.
«Украинский националист Назар Приходько публично призывает к убийству российских граждан. По данному факту будет организована процессуальная проверка. Высказываниям Приходько будет дана правовая оценка», —
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