Бастрыкин поручил проверить украинского националиста, призывавшего убивать россиян

СКР начал проверку украинского националиста Приходько за слова о русских

20 июля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

По поручению главы СКР будут проверены высказывания украинского националиста Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Тот публично призывал к убийству россиян, сообщили в СКР. «Украинский националист Назар Приходько публично призывает к убийству российских граждан. По данному факту будет организована процессуальная проверка. Высказываниям Приходько будет дана правовая оценка», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отмечается, что проверка будет проведена по публикациям в СМИ и соцмедиа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Тот публично призывал к убийству россиян, сообщили в СКР. «Украинский националист Назар Приходько публично призывает к убийству российских граждан. По данному факту будет организована процессуальная проверка. Высказываниям Приходько будет дана правовая оценка», — сообщается в telegram-канале «Следком». Отмечается, что проверка будет проведена по публикациям в СМИ и соцмедиа.