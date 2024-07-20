«Фонтанка»: военный утонул во время заплыва в озере под Петербургом

В Ленинградской области утонул 50-летний военнослужащий из Череповца

21 июля 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Спасти военнослужащего в Ленинградской области не удалось Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Лужском районе Ленинградской области 50-летний контрактник утонул во время заплыва. В полицию о гибели военнослужащего в озере Малые Толони сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина. «Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты предстоит выяснить точную причину смерти», — пишет «Фонтанка». Издание уточняет, что контрактник был уроженцем Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал волочильщиком на заводе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лужском районе Ленинградской области 50-летний контрактник утонул во время заплыва. В полицию о гибели военнослужащего в озере Малые Толони сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина. «Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты предстоит выяснить точную причину смерти», — пишет «Фонтанка». Издание уточняет, что контрактник был уроженцем Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал волочильщиком на заводе.