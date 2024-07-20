20 июля 2024

«Фонтанка»: военный утонул во время заплыва в озере под Петербургом

В Ленинградской области утонул 50-летний военнослужащий из Череповца
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасти военнослужащего в Ленинградской области не удалось Фото:

В Лужском районе Ленинградской области 50-летний контрактник утонул во время заплыва. В полицию о гибели военнослужащего в озере Малые Толони сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина.

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты предстоит выяснить точную причину смерти», — пишет «Фонтанка».

Издание уточняет, что контрактник был уроженцем Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал волочильщиком на заводе.

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В Лужском районе Ленинградской области 50-летний контрактник утонул во время заплыва. В полицию о гибели военнослужащего в озере Малые Толони сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина. «Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты предстоит выяснить точную причину смерти», — пишет «Фонтанка». Издание уточняет, что контрактник был уроженцем Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал волочильщиком на заводе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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