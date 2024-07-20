«Фонтанка»: военный утонул во время заплыва в озере под Петербургом

Спасти военнослужащего в Ленинградской области не удалось
В Лужском районе Ленинградской области 50-летний контрактник утонул во время заплыва. В полицию о гибели военнослужащего в озере Малые Толони сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина.
«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты предстоит выяснить точную причину смерти», — пишет «Фонтанка».
Издание уточняет, что контрактник был уроженцем Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал волочильщиком на заводе.
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