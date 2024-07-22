Депутат Завальный из ХМАО уходит с ключевого поста в Госдуме

Депутат Государственной Думы РФ от ХМАО — Югры Павел Завальный покидает пост председателя комитета по энергетике. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте Госдумы.
«Освободить депутата Государственной Думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной Думы по энергетике», — указано в документе. Он будет рассмотрен 23 июля.
Муссируются слухи о том, что комитет возглавит экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Помощники Завального в день публикации проекта постановления заявляли, что им неизвестно о грядущей отставке. Его коллеги-парламентарии отмечали, что такой исход был якобы маловероятен, поскольку «все кадровые решения были запланированы на осень, а в Госдуме есть еще три вакансии на должность глав комитетов».
Дозвониться до Завального и получить оперативный комментарий не удалось. По данным инсайдеров URA.RU, он находится в командировке со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Ранее URA.RU писало о возможной отставке Завального. Об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.
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