Больные СПИДом челябинцы часами стоят в очереди за лекарствами

В Челябинском областном СПИД-центре больные по полтора-два часа вынуждены стоять в очереди, чтобы получить лекарства. Об этом 22 июля сообщили региональные СМИ.
«Столпотворение людей в живой очереди. Ждать очереди приходится в среднем полтора-два часа. Такая ситуация с февраля», — сообщает издание «74.ру».
В самом учреждении ситуацию объяснили тем, что раньше препараты для лечения больным выдавали на три и более месяца вперед. С февраля сократился объем поступающих медпрепаратов, и их стали выдавать на месяц. Соответственно, приходить в центр больным приходится чаще. Выросла посещаемость, отсюда и очереди. СПИД-центр в связи с ситуацией даже ввел дополнительный день приема. Теперь лекарства больным выдают и в субботу.
Однако вскоре ситуация изменится к лучшему. В центре добавили, что получили значительный объем медпрепаратов, и больные будут обеспечиваться ими на три месяца вперед, как раньше. Соответственно проблема с очередями должна решиться.
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