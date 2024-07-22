Больные СПИДом челябинцы часами стоят в очереди за лекарствами

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Больные СПИДом пожизненно нуждаются в специальных лекарствах
Больные СПИДом пожизненно нуждаются в специальных лекарствах Фото:

В Челябинском областном СПИД-центре больные по полтора-два часа вынуждены стоять в очереди, чтобы получить лекарства. Об этом 22 июля сообщили региональные СМИ.

«Столпотворение людей в живой очереди. Ждать очереди приходится в среднем полтора-два часа. Такая ситуация с февраля», — сообщает издание «74.ру».

В самом учреждении ситуацию объяснили тем, что раньше препараты для лечения больным выдавали на три и более месяца вперед. С февраля сократился объем поступающих медпрепаратов, и их стали выдавать на месяц. Соответственно, приходить в центр больным приходится чаще. Выросла посещаемость, отсюда и очереди. СПИД-центр в связи с ситуацией даже ввел дополнительный день приема. Теперь лекарства больным выдают и в субботу.

Однако вскоре ситуация изменится к лучшему. В центре добавили, что получили значительный объем медпрепаратов, и больные будут обеспечиваться ими на три месяца вперед, как раньше. Соответственно проблема с очередями должна решиться.

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В Челябинском областном СПИД-центре больные по полтора-два часа вынуждены стоять в очереди, чтобы получить лекарства. Об этом 22 июля сообщили региональные СМИ. «Столпотворение людей в живой очереди. Ждать очереди приходится в среднем полтора-два часа. Такая ситуация с февраля», — сообщает издание «74.ру». В самом учреждении ситуацию объяснили тем, что раньше препараты для лечения больным выдавали на три и более месяца вперед. С февраля сократился объем поступающих медпрепаратов, и их стали выдавать на месяц. Соответственно, приходить в центр больным приходится чаще. Выросла посещаемость, отсюда и очереди. СПИД-центр в связи с ситуацией даже ввел дополнительный день приема. Теперь лекарства больным выдают и в субботу. Однако вскоре ситуация изменится к лучшему. В центре добавили, что получили значительный объем медпрепаратов, и больные будут обеспечиваться ими на три месяца вперед, как раньше. Соответственно проблема с очередями должна решиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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