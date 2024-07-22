Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Белый дом: Байден вернется после изоляции из-за ковида 23 июля

23 июля 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

Байден готов вернуться в Белый дом после изоляции Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден, находившийся на карантине из-за коронавируса в своей резиденции в Рехобот-Бич, штат Делавэр, во вторник вернется в Белый дом. Расписание его перемещений было обнародовано пресс-службой Белого дома. Согласно предоставленному графику, Байден покинет дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США и отправится на аэродром в городе Довер. Оттуда он вылетит на военную базу Эндрюс недалеко от Вашингтона, и планируется, что перелет займет 35 минут, следует из расписания Байдена, передает AFP. По прибытии в Белый дом, которое ожидается в 14:30 по местному времени, президента ждет закрытый брифинг, запланированный на 15:00. Возвращение Байдена в Вашингтон свидетельствует о его выздоровлении и готовности продолжать выполнение государственных обязанностей. Лечащий врач Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Байден находился на самоизоляции, но продолжал работу посредством онлайн- связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден, находившийся на карантине из-за коронавируса в своей резиденции в Рехобот-Бич, штат Делавэр, во вторник вернется в Белый дом. Расписание его перемещений было обнародовано пресс-службой Белого дома. Согласно предоставленному графику, Байден покинет дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США и отправится на аэродром в городе Довер. Оттуда он вылетит на военную базу Эндрюс недалеко от Вашингтона, и планируется, что перелет займет 35 минут, следует из расписания Байдена, передает AFP. По прибытии в Белый дом, которое ожидается в 14:30 по местному времени, президента ждет закрытый брифинг, запланированный на 15:00. Возвращение Байдена в Вашингтон свидетельствует о его выздоровлении и готовности продолжать выполнение государственных обязанностей. Лечащий врач Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Байден находился на самоизоляции, но продолжал работу посредством онлайн- связи.