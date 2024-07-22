22 июля 2024

Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Белый дом: Байден вернется после изоляции из-за ковида 23 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден готов вернуться в Белый дом после изоляции Фото:

Президент США Джо Байден, находившийся на карантине из-за коронавируса в своей резиденции в Рехобот-Бич, штат Делавэр, во вторник вернется в Белый дом. Расписание его перемещений было обнародовано пресс-службой Белого дома.

Согласно предоставленному графику, Байден покинет дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США и отправится на аэродром в городе Довер. Оттуда он вылетит на военную базу Эндрюс недалеко от Вашингтона, и планируется, что перелет займет 35 минут, следует из расписания Байдена, передает AFP.

По прибытии в Белый дом, которое ожидается в 14:30 по местному времени, президента ждет закрытый брифинг, запланированный на 15:00. Возвращение Байдена в Вашингтон свидетельствует о его выздоровлении и готовности продолжать выполнение государственных обязанностей.

Лечащий врач Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Байден находился на самоизоляции, но продолжал работу посредством онлайн- связи.

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Президент США Джо Байден, находившийся на карантине из-за коронавируса в своей резиденции в Рехобот-Бич, штат Делавэр, во вторник вернется в Белый дом. Расписание его перемещений было обнародовано пресс-службой Белого дома. Согласно предоставленному графику, Байден покинет дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США и отправится на аэродром в городе Довер. Оттуда он вылетит на военную базу Эндрюс недалеко от Вашингтона, и планируется, что перелет займет 35 минут, следует из расписания Байдена, передает AFP. По прибытии в Белый дом, которое ожидается в 14:30 по местному времени, президента ждет закрытый брифинг, запланированный на 15:00. Возвращение Байдена в Вашингтон свидетельствует о его выздоровлении и готовности продолжать выполнение государственных обязанностей. Лечащий врач Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Байден находился на самоизоляции, но продолжал работу посредством онлайн- связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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