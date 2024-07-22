22 июля 2024

Министра спорта Пермского края Татьяна Чеснокова вышла из декретного отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Чеснокова была в декретном отпуске с 15 апреля
Татьяна Чеснокова была в декретном отпуске с 15 апреля Фото:

Министр спорта и физической культуры Татьяна Чеснокова вернулась на работу после декретного отпуска. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«Татьяна Чеснокова приступила к своим обязанностям после декретного отпуска. Она вышла на работу 18 июля», — рассказали в министерстве.

В декрет Чеснокова ушла 15 апреля. Ее обязанности временно исполнял замминистра Андрей Ипатов.

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Министр спорта и физической культуры Татьяна Чеснокова вернулась на работу после декретного отпуска. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. «Татьяна Чеснокова приступила к своим обязанностям после декретного отпуска. Она вышла на работу 18 июля», — рассказали в министерстве. В декрет Чеснокова ушла 15 апреля. Ее обязанности временно исполнял замминистра Андрей Ипатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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