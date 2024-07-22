Министра спорта Пермского края Татьяна Чеснокова вышла из декретного отпуска

Татьяна Чеснокова была в декретном отпуске с 15 апреля
Министр спорта и физической культуры Татьяна Чеснокова вернулась на работу после декретного отпуска. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.
«Татьяна Чеснокова приступила к своим обязанностям после декретного отпуска. Она вышла на работу 18 июля», — рассказали в министерстве.
В декрет Чеснокова ушла 15 апреля. Ее обязанности временно исполнял замминистра Андрей Ипатов.
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