Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии. Об этом пишут СМИ
«Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости. Ранее МВД объявило журналиста в розыск.
Ранее в России впервые отменили приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Речь идет про бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя, который был осужден на семь лет. Уголовное дело возвращено прокурору, но осужденный остается под арестом.
*Михаил Зыгарь — физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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