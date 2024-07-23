Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

23 июля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Суд Москвы заочно приговорил Михаила Зыгаря* по делу о фейках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии. Об этом пишут СМИ «Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости. Ранее МВД объявило журналиста в розыск. Ранее в России впервые отменили приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Речь идет про бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя, который был осужден на семь лет. Уголовное дело возвращено прокурору, но осужденный остается под арестом. *Михаил Зыгарь — физическое лицо, выполняющее функции иноагента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии. Об этом пишут СМИ «Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости. Ранее МВД объявило журналиста в розыск. Ранее в России впервые отменили приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Речь идет про бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя, который был осужден на семь лет. Уголовное дело возвращено прокурору, но осужденный остается под арестом. *Михаил Зыгарь — физическое лицо, выполняющее функции иноагента