Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

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Интервью Михаила Зыгаря. Москва, зыгарь михаил
Суд Москвы заочно приговорил Михаила Зыгаря* по делу о фейках Фото:

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии. Об этом пишут СМИ

«Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости. Ранее МВД объявило журналиста в розыск.

Ранее в России впервые отменили приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Речь идет про бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя, который был осужден на семь лет. Уголовное дело возвращено прокурору, но осужденный остается под арестом.

*Михаил Зыгарь — физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии. Об этом пишут СМИ «Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости. Ранее МВД объявило журналиста в розыск. Ранее в России впервые отменили приговор по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Речь идет про бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя, который был осужден на семь лет. Уголовное дело возвращено прокурору, но осужденный остается под арестом. *Михаил Зыгарь — физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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