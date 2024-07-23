Стали известны детали визита силовиков в парк «Патриот», связанный с экс-министром Ивановым

Правоохранители: следствие в парке «Патриот» не связано с делом Иванова

Следственные действия правоохранительных органов в парке «Патриот» не связаны с экс-министром Тимуром Ивановым, курировавшим этот парк Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Следствие, проводящееся в парке «Патриот» (Московская область), не имеет связи с уголовным делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следственные действия, которые проходят в парке „Патриот“, не связаны с уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки», — сообщили в «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в парк «Патриот», строительство которого курировал Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Самого экс-министра обвиняют во взяточничестве.