Стали известны детали визита силовиков в парк «Патриот», связанный с экс-министром Ивановым

Правоохранители: следствие в парке «Патриот» не связано с делом Иванова
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Следственные действия правоохранительных органов в парке «Патриот» не связаны с экс-министром Тимуром Ивановым, курировавшим этот парк Фото:

Следствие, проводящееся в парке «Патриот» (Московская область), не имеет связи с уголовным делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следственные действия, которые проходят в парке „Патриот“, не связаны с уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки», — сообщили в «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в парк «Патриот», строительство которого курировал Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Самого экс-министра обвиняют во взяточничестве.

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Следствие, проводящееся в парке «Патриот» (Московская область), не имеет связи с уголовным делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Следственные действия, которые проходят в парке „Патриот“, не связаны с уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки», — сообщили в «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее стало известно, что в парк «Патриот», строительство которого курировал Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Самого экс-министра обвиняют во взяточничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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