В Москве взорвали Land Cruiser с офицером МО РФ внутри: что известно к этому часу

В СК Москвы сообщили, что взрыв произошел в результате детонации устройства

24 июля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

В МВД России сообщили, что в машине находилось взрывное устройство Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны РФ Утром 24 июля в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок. В столичном СК начали оперативно-розыскные мероприятия, дело находится под контролем прокуратуры Москвы. Отмечается, что пострадавший мужчина является офицером Минобороны РФ. Все подробности о произошедшем — в материале URA.RU. Детали инцидента Как сообщают telegram-каналы Mash и Shot, взрыв произошел в 6:30 утра (по мск). На парковке на улице Синявинской взорвался Land Cruiser, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. По предварительной версии, владелец автомобиля служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи. Отмечается, что в результате взрыва пострадала его жена, передает RT. Также газета «Коммерсант» написала, что пострадавшим из-за взрыва оказался офицер Минобороны РФ. В СМИ уточняют, что он служил в ГРУ. Есть пострадавшие В момент взрыва в автомобиле находился 49-летний мужчина со своей женой. Мужчине, поданным Mash, в результате взрыва оторвало стопы. После приезда скорой помощи его госпитализировали в Боткинскую больницу, передает 360.ru. Женщина была также госпитализирована с рваными ранами лица. По данным SHOT, всего повреждено пять автомобилей. Также взрывной волной выбиты стекла в жилой многоэтажке на улице Синявинской на первом и четвертом этажах. Причина взрыва Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что взрыв произошел в результате детонации взрывчатого устройства. Она добавила, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело В Следственном комитете Москвы заявили, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля. Отмечается, что дело также находится под контролем столичной прокуратуры. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Николай Ступкин, сообщили в ведомстве. Также сейчас обрабатывается версия о причастности пострадавшего к украинской службе и разведке. Следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 24 июля в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок. В столичном СК начали оперативно-розыскные мероприятия, дело находится под контролем прокуратуры Москвы. Отмечается, что пострадавший мужчина является офицером Минобороны РФ. Все подробности о произошедшем — в материале URA.RU. Как сообщают telegram-каналы Mash и Shot, взрыв произошел в 6:30 утра (по мск). На парковке на улице Синявинской взорвался Land Cruiser, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. По предварительной версии, владелец автомобиля служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи. Отмечается, что в результате взрыва пострадала его жена, передает RT. Также газета «Коммерсант» написала, что пострадавшим из-за взрыва оказался офицер Минобороны РФ. В СМИ уточняют, что он служил в ГРУ. В момент взрыва в автомобиле находился 49-летний мужчина со своей женой. Мужчине, поданным Mash, в результате взрыва оторвало стопы. После приезда скорой помощи его госпитализировали в Боткинскую больницу, передает 360.ru. Женщина была также госпитализирована с рваными ранами лица. По данным SHOT, всего повреждено пять автомобилей. Также взрывной волной выбиты стекла в жилой многоэтажке на улице Синявинской на первом и четвертом этажах. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что взрыв произошел в результате детонации взрывчатого устройства. Она добавила, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают обстоятельства произошедшего. В Следственном комитете Москвы заявили, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля. Отмечается, что дело также находится под контролем столичной прокуратуры. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Николай Ступкин, сообщили в ведомстве. Также сейчас обрабатывается версия о причастности пострадавшего к украинской службе и разведке. Следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме.