Тюменский прокурор Московских затеял проверки, чтобы избежать перевода в Курган. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокурор Тюменской области внепланово проверяет подчиненных
Прокурор Тюменской области внепланово проверяет подчиненных Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских затеял внеплановую переаттестацию сотрудников районных прокуратур. По версии источников URA.RU, он надеется, что ее итоги помогут ему избежать перевода в соседний регион, Курганскую область.

«Прокурор Московских намерен показать неудовлетворительную работу подчиненных. Вероятно, он планирует доложить столичному начальству, что навел порядок в регионе. Для этого им инициирована внеплановая переаттестация», — говорят источники. Итогами данной проверки на соответствие занимаемой должности он рассчитывает ослабить критику руководства в собственный адрес. Это может помочь ему остаться на посту в Тюменской области и избежать перевода в Курган.

По данным источников, переаттестации подвергнутся заместители начальников районных прокуратур. Собеседники редакции уверяют, что итогами станут неудовлетворительные показатели. Они сомневаются в объективность проверок и полагают, что Московских при их помощи хочет отвести от себя критику за низкие показатели тюменского ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурора Тюменской области с большой долей вероятности назначат на освободившуюся должность руководителя в областную прокуратуру в Кургане. По версии источников URA.RU, сам прокурор Московских не хочет переезжать в менее развитый регион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских затеял внеплановую переаттестацию сотрудников районных прокуратур. По версии источников URA.RU, он надеется, что ее итоги помогут ему избежать перевода в соседний регион, Курганскую область. «Прокурор Московских намерен показать неудовлетворительную работу подчиненных. Вероятно, он планирует доложить столичному начальству, что навел порядок в регионе. Для этого им инициирована внеплановая переаттестация», — говорят источники. Итогами данной проверки на соответствие занимаемой должности он рассчитывает ослабить критику руководства в собственный адрес. Это может помочь ему остаться на посту в Тюменской области и избежать перевода в Курган. По данным источников, переаттестации подвергнутся заместители начальников районных прокуратур. Собеседники редакции уверяют, что итогами станут неудовлетворительные показатели. Они сомневаются в объективность проверок и полагают, что Московских при их помощи хочет отвести от себя критику за низкие показатели тюменского ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что прокурора Тюменской области с большой долей вероятности назначат на освободившуюся должность руководителя в областную прокуратуру в Кургане. По версии источников URA.RU, сам прокурор Московских не хочет переезжать в менее развитый регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...