Прокурор Тюменской области Владислав Московских затеял внеплановую переаттестацию сотрудников районных прокуратур. По версии источников URA.RU, он надеется, что ее итоги помогут ему избежать перевода в соседний регион, Курганскую область.
«Прокурор Московских намерен показать неудовлетворительную работу подчиненных. Вероятно, он планирует доложить столичному начальству, что навел порядок в регионе. Для этого им инициирована внеплановая переаттестация», — говорят источники. Итогами данной проверки на соответствие занимаемой должности он рассчитывает ослабить критику руководства в собственный адрес. Это может помочь ему остаться на посту в Тюменской области и избежать перевода в Курган.
По данным источников, переаттестации подвергнутся заместители начальников районных прокуратур. Собеседники редакции уверяют, что итогами станут неудовлетворительные показатели. Они сомневаются в объективность проверок и полагают, что Московских при их помощи хочет отвести от себя критику за низкие показатели тюменского ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурора Тюменской области с большой долей вероятности назначат на освободившуюся должность руководителя в областную прокуратуру в Кургане. По версии источников URA.RU, сам прокурор Московских не хочет переезжать в менее развитый регион.
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