Utair запустит прямые рейсы из ХМАО в Дубай

Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы между Сургутом (ХМАО) и Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты) осенью 2024 года. Самолеты будут летать по субботам.
«Авиакомпания Utair с 5 октября откроет прямые рейсы из Сургута в Дубай. Полеты будут осуществляться еженедельно по субботам», — сообщил telegram-канал «Транспортный цех I Югра».
Из Сургута воздушные суда будут отправляться в 8:10. Из Дубая вылет самолета Utair запланирован на 12:20. В пути пассажиры будут находиться порядка шести часов. Продажа билетов на рейсы уже открыта. Стоимость начинается от 40 тысяч рублей.
Агентство URA.RU направило запрос в Utair с целью подтверждения информации. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Utair анонсировала новые авианаправления в ХМАО. В весенне-летнем расписании более 100 маршрутов.
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