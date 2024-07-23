23 июля 2024

Utair запустит прямые рейсы из ХМАО в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair начнет выполнять прямые рейсы из Сургута в Дубай осенью 2024 года
Utair начнет выполнять прямые рейсы из Сургута в Дубай осенью 2024 года Фото:

Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы между Сургутом (ХМАО) и Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты) осенью 2024 года. Самолеты будут летать по субботам.

«Авиакомпания Utair с 5 октября откроет прямые рейсы из Сургута в Дубай. Полеты будут осуществляться еженедельно по субботам», — сообщил telegram-канал «Транспортный цех I Югра».

Из Сургута воздушные суда будут отправляться в 8:10. Из Дубая вылет самолета Utair запланирован на 12:20. В пути пассажиры будут находиться порядка шести часов. Продажа билетов на рейсы уже открыта. Стоимость начинается от 40 тысяч рублей. 

Агентство URA.RU направило запрос в Utair с целью подтверждения информации. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Utair анонсировала новые авианаправления в ХМАО. В весенне-летнем расписании более 100 маршрутов.

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Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы между Сургутом (ХМАО) и Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты) осенью 2024 года. Самолеты будут летать по субботам. «Авиакомпания Utair с 5 октября откроет прямые рейсы из Сургута в Дубай. Полеты будут осуществляться еженедельно по субботам», — сообщил telegram-канал «Транспортный цех I Югра». Из Сургута воздушные суда будут отправляться в 8:10. Из Дубая вылет самолета Utair запланирован на 12:20. В пути пассажиры будут находиться порядка шести часов. Продажа билетов на рейсы уже открыта. Стоимость начинается от 40 тысяч рублей.  Агентство URA.RU направило запрос в Utair с целью подтверждения информации. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Utair анонсировала новые авианаправления в ХМАО. В весенне-летнем расписании более 100 маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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