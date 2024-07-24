На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

Федеральную трассу перекрыли из-за ремонта на двух участках
На двух участках федеральной трассы Тюмень — Омск организовано реверсивное движение из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«На федеральной трассе Тюмень — Омск проводятся дорожные работы. Реверсивное движение организовано с 170 по 171 км (Омутинский район) и 360 по 362 км (Абатский район)» — сообщает инфоцентр.
Водителям напоминают соблюдать скоростной режим. Ранее URA.RU писало какие дороги перекроют в Тюмени до конца лета.
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