24 июля 2024

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральную трассу перекрыли из-за ремонта на двух участках
Федеральную трассу перекрыли из-за ремонта на двух участках Фото:

На двух участках федеральной трассы Тюмень — Омск организовано реверсивное движение из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«На федеральной трассе Тюмень — Омск проводятся дорожные работы. Реверсивное движение организовано с 170 по 171 км (Омутинский район) и 360 по 362 км (Абатский район)» — сообщает инфоцентр.

Водителям напоминают соблюдать скоростной режим. Ранее URA.RU писало какие дороги перекроют в Тюмени до конца лета. 

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На двух участках федеральной трассы Тюмень — Омск организовано реверсивное движение из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «На федеральной трассе Тюмень — Омск проводятся дорожные работы. Реверсивное движение организовано с 170 по 171 км (Омутинский район) и 360 по 362 км (Абатский район)» — сообщает инфоцентр. Водителям напоминают соблюдать скоростной режим. Ранее URA.RU писало какие дороги перекроют в Тюмени до конца лета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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