24 июля 2024

Жители челябинского села потребовали вернуть досрочно ушедшего в отставку главу

Жители села Булзи просят разобраться в причинах отставки хорошего главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Избранный глава села написал заявление о досрочном уходе в отставку Фото:

Жители села Булзи Каслинского района Челябинской области потребовали вернуть досрочно ушедшего в отставку главу села Анатолия Титова и разобраться в причинах его отставки. Они заявили, что глава очень много сделал для жителей и хотят видеть его руководителем поселения в дальнейшем.

«Глава села Титов Анатолий Руфович недавно ушел в отставку. Ни для кого не секрет, что Анатолий Руфович являлся очень авторитетным и деятельным главой, который жил этим селом и делал все для его развития. Как-то выглядит очень странно его отставка при таких результатах развития села Булзи», — пишут жители на условиях анонимности в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жители подчеркнули вклад Титова в развитие села — менее чем за год его работы в поселении появились новые дороги, новый водопровод, газ, благоустройство многое другое. Также сельчане ценили помощь главы участникам спецоперации. Они потребовали разобраться, почему ушел с поста хороший руководитель.

Как сообщили URA.RU в администрации села Булзи, Титов был избран главой села Булзи в прошлом году в сентябре. Причины его ухода корреспонденту URA.RU не пояснили.

«С 9 июля Анатолий Руфович ушел в отставку, сам, по личному заявлению. Сейчас его обязанности исполняет заместитель. Выборы нового главы назначены на сентябрь», — пояснили в администрации села.

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Жители села Булзи Каслинского района Челябинской области потребовали вернуть досрочно ушедшего в отставку главу села Анатолия Титова и разобраться в причинах его отставки. Они заявили, что глава очень много сделал для жителей и хотят видеть его руководителем поселения в дальнейшем. «Глава села Титов Анатолий Руфович недавно ушел в отставку. Ни для кого не секрет, что Анатолий Руфович являлся очень авторитетным и деятельным главой, который жил этим селом и делал все для его развития. Как-то выглядит очень странно его отставка при таких результатах развития села Булзи», — пишут жители на условиях анонимности в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители подчеркнули вклад Титова в развитие села — менее чем за год его работы в поселении появились новые дороги, новый водопровод, газ, благоустройство многое другое. Также сельчане ценили помощь главы участникам спецоперации. Они потребовали разобраться, почему ушел с поста хороший руководитель. Как сообщили URA.RU в администрации села Булзи, Титов был избран главой села Булзи в прошлом году в сентябре. Причины его ухода корреспонденту URA.RU не пояснили. «С 9 июля Анатолий Руфович ушел в отставку, сам, по личному заявлению. Сейчас его обязанности исполняет заместитель. Выборы нового главы назначены на сентябрь», — пояснили в администрации села.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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