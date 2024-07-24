Жители челябинского села потребовали вернуть досрочно ушедшего в отставку главу

Жители села Булзи просят разобраться в причинах отставки хорошего главы

25 июля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Избранный глава села написал заявление о досрочном уходе в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Булзи Каслинского района Челябинской области потребовали вернуть досрочно ушедшего в отставку главу села Анатолия Титова и разобраться в причинах его отставки. Они заявили, что глава очень много сделал для жителей и хотят видеть его руководителем поселения в дальнейшем. «Глава села Титов Анатолий Руфович недавно ушел в отставку. Ни для кого не секрет, что Анатолий Руфович являлся очень авторитетным и деятельным главой, который жил этим селом и делал все для его развития. Как-то выглядит очень странно его отставка при таких результатах развития села Булзи», — пишут жители на условиях анонимности в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители подчеркнули вклад Титова в развитие села — менее чем за год его работы в поселении появились новые дороги, новый водопровод, газ, благоустройство многое другое. Также сельчане ценили помощь главы участникам спецоперации. Они потребовали разобраться, почему ушел с поста хороший руководитель. Как сообщили URA.RU в администрации села Булзи, Титов был избран главой села Булзи в прошлом году в сентябре. Причины его ухода корреспонденту URA.RU не пояснили. «С 9 июля Анатолий Руфович ушел в отставку, сам, по личному заявлению. Сейчас его обязанности исполняет заместитель. Выборы нового главы назначены на сентябрь», — пояснили в администрации села. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Булзи Каслинского района Челябинской области потребовали вернуть досрочно ушедшего в отставку главу села Анатолия Титова и разобраться в причинах его отставки. Они заявили, что глава очень много сделал для жителей и хотят видеть его руководителем поселения в дальнейшем. «Глава села Титов Анатолий Руфович недавно ушел в отставку. Ни для кого не секрет, что Анатолий Руфович являлся очень авторитетным и деятельным главой, который жил этим селом и делал все для его развития. Как-то выглядит очень странно его отставка при таких результатах развития села Булзи», — пишут жители на условиях анонимности в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители подчеркнули вклад Титова в развитие села — менее чем за год его работы в поселении появились новые дороги, новый водопровод, газ, благоустройство многое другое. Также сельчане ценили помощь главы участникам спецоперации. Они потребовали разобраться, почему ушел с поста хороший руководитель. Как сообщили URA.RU в администрации села Булзи, Титов был избран главой села Булзи в прошлом году в сентябре. Причины его ухода корреспонденту URA.RU не пояснили. «С 9 июля Анатолий Руфович ушел в отставку, сам, по личному заявлению. Сейчас его обязанности исполняет заместитель. Выборы нового главы назначены на сентябрь», — пояснили в администрации села.