24 июля 2024

Москва взяла на контроль новейшую технологию свердловских хирургов

Свердловские хирурги применили новую методику лечения коронарных артерий
© Служба новостей «URA.RU»
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Данная методика будет внедрена в общую клиническую практику
Данная методика будет внедрена в общую клиническую практику Фото:

В Свердловской области врачи областной клинической больницы №1 успешно применили новую методику лечения кальцинированных поражений коронарных артерий под контролем московского хирурга. Речь идет о ротационной атерэктомии, позволяющей эффективно проводить стентирование даже в сложных случаях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Кардиохирургам также крайне сложно вшить шунт в кальцинированную артерию, поэтому чаще всего таких пациентов оставляли на консервативном лечении. Методика ротабляции позволит наиболее эффективно лечить данную категорию пациентов», — цитирует слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Льва Кардапольцева ДИП.

Первое вмешательство с применением новой для региона технологии выполнил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров под контролем московского доктора, обучившего свердловских коллег этой методике. Врачи, не сумев расширить сосуд с помощью баллонной ангиопластики, успешно провели ротабляцию, достигнув оптимального ангиографического результата.

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В Свердловской области врачи областной клинической больницы №1 успешно применили новую методику лечения кальцинированных поражений коронарных артерий под контролем московского хирурга. Речь идет о ротационной атерэктомии, позволяющей эффективно проводить стентирование даже в сложных случаях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Кардиохирургам также крайне сложно вшить шунт в кальцинированную артерию, поэтому чаще всего таких пациентов оставляли на консервативном лечении. Методика ротабляции позволит наиболее эффективно лечить данную категорию пациентов», — цитирует слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Льва Кардапольцева ДИП. Первое вмешательство с применением новой для региона технологии выполнил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров под контролем московского доктора, обучившего свердловских коллег этой методике. Врачи, не сумев расширить сосуд с помощью баллонной ангиопластики, успешно провели ротабляцию, достигнув оптимального ангиографического результата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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