Общество Здоровье Москва взяла на контроль новейшую технологию свердловских хирургов Свердловские хирурги применили новую методику лечения коронарных артерий 25 июля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Данная методика будет внедрена в общую клиническую практику Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Свердловской области врачи областной клинической больницы №1 успешно применили новую методику лечения кальцинированных поражений коронарных артерий под контролем московского хирурга. Речь идет о ротационной атерэктомии, позволяющей эффективно проводить стентирование даже в сложных случаях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Кардиохирургам также крайне сложно вшить шунт в кальцинированную артерию, поэтому чаще всего таких пациентов оставляли на консервативном лечении. Методика ротабляции позволит наиболее эффективно лечить данную категорию пациентов», — цитирует слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Льва Кардапольцева ДИП. Первое вмешательство с применением новой для региона технологии выполнил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров под контролем московского доктора, обучившего свердловских коллег этой методике. Врачи, не сумев расширить сосуд с помощью баллонной ангиопластики, успешно провели ротабляцию, достигнув оптимального ангиографического результата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области врачи областной клинической больницы №1 успешно применили новую методику лечения кальцинированных поражений коронарных артерий под контролем московского хирурга. Речь идет о ротационной атерэктомии, позволяющей эффективно проводить стентирование даже в сложных случаях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Кардиохирургам также крайне сложно вшить шунт в кальцинированную артерию, поэтому чаще всего таких пациентов оставляли на консервативном лечении. Методика ротабляции позволит наиболее эффективно лечить данную категорию пациентов», — цитирует слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Льва Кардапольцева ДИП. Первое вмешательство с применением новой для региона технологии выполнил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров под контролем московского доктора, обучившего свердловских коллег этой методике. Врачи, не сумев расширить сосуд с помощью баллонной ангиопластики, успешно провели ротабляцию, достигнув оптимального ангиографического результата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям