Москва взяла на контроль новейшую технологию свердловских хирургов

В Свердловской области врачи областной клинической больницы №1 успешно применили новую методику лечения кальцинированных поражений коронарных артерий под контролем московского хирурга. Речь идет о ротационной атерэктомии, позволяющей эффективно проводить стентирование даже в сложных случаях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Кардиохирургам также крайне сложно вшить шунт в кальцинированную артерию, поэтому чаще всего таких пациентов оставляли на консервативном лечении. Методика ротабляции позволит наиболее эффективно лечить данную категорию пациентов», — цитирует слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Льва Кардапольцева ДИП.
Первое вмешательство с применением новой для региона технологии выполнил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров под контролем московского доктора, обучившего свердловских коллег этой методике. Врачи, не сумев расширить сосуд с помощью баллонной ангиопластики, успешно провели ротабляцию, достигнув оптимального ангиографического результата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!