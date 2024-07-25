Россияне массово заявили о желании пойти на выборы

Аналитические агентства выявили, сколько россиян намерены проголосовать на губернаторских выборах-2024. Регионы показали крайне высокие показатели по декларируемой явке: от 69 до 80% опрошенных заявили, что придут на выборы в сентябре. Замеры проводились в регионах, где избираются врио губернаторов. Данные представили ВЦИОМ и фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Количество респондентов, заявивших о намерении проголосовать, распределилось следующим образом:
- Хабаровский край — 79%
- Самарская область — 79%
- Вологодская область — 76%
- Республика Алтай — 70%
- Калининградская область — 69%
«Кампании врио отличаются яркими, нестандартными решениями. Губернаторы находят общий язык с разными аудиториями, в том числе молодыми избирателями, не боятся использовать новые подходы. Все, кого поддержал Президент — опытные, проверенные политики, эффективные управленцы, которые уже хорошо себя зарекомендовали», — комментирует политический консультант Мария Сергеева.
Всего в 2024 году проходит 21 губернаторская кампания. Высшие должностные лица будут избираться в Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Самарской, Сахалинской, Оренбургской, Тульской и Челябинской областях, в Забайкальском, Ставропольском и Хабаровском краях, в республиках Алтая, Калмыкия, Башкортостан.
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