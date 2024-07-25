В Тюмени усиливают контроль за таксистами — нелегалами

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На тюменских дорогах проверят таксистов
На тюменских дорогах проверят таксистов Фото:

В Тюмени начали проводить рейды на дорогах, которые позволят выявить нелегальных водителей такси. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ Тюменской области.

«Рейды по выявлению нелегальных водителей легковых „такси“ до конца июля будут проходить в Тюмени. Сегодня автоинспекторы и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции работают на площади у железнодорожного вокзала, где особенно много таксистов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В ходе первого рейда у водителей проверяли документы и соблюдение рабочего графика. Ранее URA.RU писало, что из-за рейда по мигрантам в Тюмени сорвалось проведение рейва. 

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В Тюмени начали проводить рейды на дорогах, которые позволят выявить нелегальных водителей такси. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ Тюменской области. «Рейды по выявлению нелегальных водителей легковых „такси“ до конца июля будут проходить в Тюмени. Сегодня автоинспекторы и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции работают на площади у железнодорожного вокзала, где особенно много таксистов», — сообщили URA.RU в ведомстве. В ходе первого рейда у водителей проверяли документы и соблюдение рабочего графика. Ранее URA.RU писало, что из-за рейда по мигрантам в Тюмени сорвалось проведение рейва. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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