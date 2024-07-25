В Тюмени усиливают контроль за таксистами — нелегалами

В Тюмени начали проводить рейды на дорогах, которые позволят выявить нелегальных водителей такси. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ Тюменской области.
«Рейды по выявлению нелегальных водителей легковых „такси“ до конца июля будут проходить в Тюмени. Сегодня автоинспекторы и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции работают на площади у железнодорожного вокзала, где особенно много таксистов», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В ходе первого рейда у водителей проверяли документы и соблюдение рабочего графика. Ранее URA.RU писало, что из-за рейда по мигрантам в Тюмени сорвалось проведение рейва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!